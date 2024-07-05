Путин открыто требует капитуляции Украины: в ISW объяснили, какие цели преследует диктатор

Отказ Путина от любого соглашения о прекращении огня без капитуляции Украины еще больше иллюстрирует, что он уверен в своих шансах достичь своих целей.

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Путин делает ставку на войну на истощение без поддержки Украины Западом / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео выступления, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин отвергает любые переговорные возможности по прекращению огня и уже неприкрыто требует фактической капитуляции Украины. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 4 июля.

Как пишут эксперты ISW, Путин прямо отверг участие РФ в любых значимых переговорах по соглашению о прекращении огня. Вместо этого он требует "необратимой" "демилитаризации" Украины как предпосылки для прекращения огня. Таким образом, хозяин Кремля требует от Украины фактической капитуляции для прекращения огня.

Путин неоднократно изображал Запад как своего вероятного партнера по переговорам относительно соглашения о прекращении огня, чтобы побудить Запад к уступкам в вопросе украинского суверенитета. В то же время Путин отверг все стороны-посредники в заключении соглашения между Украиной и Россией.

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Он также отверг Верховную Раду как возможное контактное лицо для переговоров, несмотря на то, что ранее утверждал, что она является единственным легитимным украинским органом власти, с которым Россия может вести переговоры.

"Теперь Путин назвал все украинские органы власти нелегитимными или непригодными для переговоров и отклонил идею участия третьих сторон в переговорах, фактически отвергнув любой реальный процесс полноценных переговоров по соглашению о прекращении огня. Вместо этого он отметил свое требование к Украине о прекращении огня", - говорится в отчете.

Кроме того, Путин выдвинул основным требованием "демилитаризацию" Украины как главную предпосылку соглашения о прекращении огня.

Аналитики ISW продолжают считать, что Россия воспользуется передышкой для восстановления и расширения своих сил и дальнейшей мобилизации своей оборонно-промышленной базы для будущей агрессии, направленной на уничтожение Украины.

По мнению аналитиков, отказ Путина от любого соглашения о прекращении огня без капитуляции Украины еще больше иллюстрирует, что он уверен в своих шансах достичь победы, продолжая ползучее продвижение в Украине. То есть он делает ставку на войну на истощение без поддержки Украины Западом.

Заявления Путина в рамках саммита ШЛС в Астане

4 июля на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов положить в основу переговоров с Украиной так называемые "Стамбульские договоренности".

Путин отказался прекращать боевые действия против Украины, пока не будут достигнуты результаты на мирных переговорах.

"Просто сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем", - заявил он.

По словам российского диктатора, прекращением огня могла бы воспользоваться Украина, "чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию" и затем продолжить войну. При этом РФ хотела бы, чтобы Украина "согласилась сделать такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы РФ", и только после этого возможно прекращение огня.

Таким образом Путин ответил на инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в ходе недавнего визита в Киев призвал объявить перемирие, чтобы начать мирные переговоры между Украиной и Россией.

"Мирный план" Виктора Орбана 2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине. Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы. Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров. "Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

Путин прокомментировал и мирный план Трампа. Он скачал, что не знаком с конкретными предложениями американского политика. Вместе с тем он назвал "маловероятным" окончательное прекращение войны в Украине только с помощью посредников, поскольку они не могут быть наделены полномочиями для подписания окончательного документа.

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