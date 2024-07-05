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Россияне накапливают силы и готовятся к наступлению: военный назвал направление

Ангелина Подвысоцкая
5 июля 2024, 01:15
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Российские оккупанты уже две недели занимаются подготовкой к следующим штурмам.
ВСУ
Россияне накапливают силы на одном из направлений / Коллаж: Главред, фото: 117 ОМБ, Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытаются накопить свои силы на одном из направлений. Там враг готовится к штурму. Об этом заявил украинский доброволец Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Оккупанты уже две недели накапливают свою технику, личный состав и боеприпасы в направлении Выемки, что в Донецкой области к северу от Бахмута и к востоку от Краматорска.

"По сравнению с прошлыми неделями активность кратно снизилась, пехота малоактивна, большую часть времени маскируется и окопается, артиллерия время от времени пытается накрывать районы перемещения нашей пехоты", - написал Бунятов.

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Кто такой Станислав Бунятов?

Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Бои за Часов Яр - последние новости

Напомним, в 24 отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила сообщили, что сейчас сложилась "критически тяжелая ситуация" в Часовом Яру в Донецкой области. Российская армия непрерывно атакует в лоб и пытается обойти город с флангов.

Ранее, ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал".

Известно, что захват Часового Яра мог бы обеспечить российской оккупационной армии выгодные позиции для дальнейших наступательных операций на Константиновку и Дружковку. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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