'Есть определенные потери': Игнат об ударе окупантов по аэродрому в Миргороде

Украинские аэродромы ежедневно находятся под обстрелами, ежедневно под баллистикой, подчеркнул Юрий Игнат.

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Юрий Игнат прокомментировал ракетный удар РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

Полковник Вооруженных сил Украины, бывший пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал удар российских оккупационных войск по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области.

Как написал он в своем Facebook, в результате, к сожалению, не обошлось без потерь украинской техники.

"Удар был. Есть определенные потери, но совсем не такие, как приписывает себе враг, в конце концов они всегда так поступают с начала вторжения. Воздушные Силы делают все, чтобы противодействовать врагу, ввести его в заблуждение, в том числе с помощью макетов и других средств ", — подчеркнул он.

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Офицер ВСУ отметил, что украинские аэродромы ежедневно находятся под обстрелами, ежедневно под баллистикой, "глазами" вражеских дронов и постоянных атак.

"Наши люди на местах пытаются уберечь то, что есть и нанести ответный удар! И я не буду детализировать какими невероятными усилиями это делается. Это война, и к сожалению не без потерь техники", — добавил Игнат.

Что известно о ракетном ударе РФ по Миргороду

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник днем, 1 июля, российские оккупанты в очередной раз выпустили по Украине ракеты. Взрывы прогремели в Миргородском районе Полтавской области.

Позже в российских пропагандистских ресурсах появилось видео последствий воздушного удара ВС РФ, который произошел днем 1 июля. На видео, снятом БПЛА, видны две точки, в которых могли быть повреждены украинские самолеты Су-27.

/ Скриншот

Об ударе рассказал украинский волонтер Сергей Стерненко. Он сообщил, что самолеты получили повреждения — количество не указал. С его слов, люди не пострадали. Также указывается, что это второй удар РФ по Миргородскому аэродрому в течение последних 14 дней. Оба раза над точкой, расположенной в 150 км от линии фронта, летал российский разведывательный беспилотник, который свободно вел съемку.

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, взрывы прогремели в Киеве и области в воскресенье вечером, 30 июня, после объявления воздушной тревоги, в результате есть повреждения многоэтажного жилого дома, произошло возгорание.

Пострадавшим из дома в Оболонском районе медики оказывают помощь на месте. У них – острая реакция на стресс. 10 человек эвакуировали из дома.

Как сообщалось, в Киевской области есть пострадавшие, а также разрушения в результате российского ракетного удара в воскресенье вечером, 30 июня. На территории одного из районов Киевской области зафиксировано падение обломков вражеской ракеты, есть пострадавшие и повреждения.

Позже стало известно о том, что среди пострадавших – ребенок. Ракетный удар по Киеву в воскресенье отличается от всех предыдущих, в частности, тем, что враг атаковал стратегической авиацией, испытывая новую тактику. Противник ударил не в темное время суток, не комбинированным или массированным обстрелом, рассказали в Киевской городской военной администрации.

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