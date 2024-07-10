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"Решение будут корректировать": США могут разрешить Украине бить по РФ дальнобойным оружием

Юрий Берендий
10 июля 2024, 20:51
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США тесно работают с Украиной по расширению разрешений на удары американским дальнобойным оружием вглубь РФ, отметили в Государственном департаменте США.
'Решение будут корректировать': США могут разрешить Украине бить по РФ дальнобойным оружием
США и Украина обсуждают разрешение бить американским оружием вглубь России / Коллаж Главред, фото: Офис президента, Стратком ВСУ

США и Украина ведут конструктивные переговоры по снятию ограничений на применение дальнобойного оружия американского производства для нанесения ударов вглубь территории страны-агрессора России. Об этом в коменатри Голоса Америки сообщил заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит.

"Мы и в дальнейшем будем корректировать и адаптировать нашу помощь в сфере безопасности и указания, которые мы предоставляем, основываясь на оперативных и стратегических потребностях наших партнеров в Украине", - сказал Смит.

Он подчеркнул, что США категорически осуждают нападения России на гражданское население. Это, в частности, стало причиной заявления госсекретаря США о том, что Россия совершила преступления против человечности в Украине.

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"И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине противостоять этим угрозам или в воздухе, или ударить по ним там, где они возникают. В определенном смысле это соответствует нашей политике", - сказал заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит.

Он также сообщил, что США активно и тесно сотрудничают с украинскими коллегами для адаптации и настройки помощи в сфере безопасности, а также руководящих принципов, которые сопровождают эту помощь, чтобы эффективно противостоять угрозам.

"Эти дискуссии продолжаются. Я не хочу "телеграфировать" любые наши удары россиянам, но мы тщательно работаем с Украиной над этим критическим вопросом и будем продолжать тесно сотрудничать", - подчеркнул он.

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По каким территориям РФ можно бить из западного оружия / Инфографика Главред

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по территории РФ западным вооружением - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в США прокомментировали использование Силами обороны Украины американских ракет ATACMS для удара по временно оккупированному Крыму, отметив, что благодаря действиям ВСУ были уничтожены вражеские зенитно-ракетные комплексы. Об этом во время брифинга рассказал Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям.

Украина активно пытается получить от США разрешение на удары по аэродромам на территории РФ, готовя мощный военно-дипломатический ответ на российский террор. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также дал понять, что Украина имеет право использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России.

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