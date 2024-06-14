Прямое попадание в ангар: появились снимки с последствиями ударов по авиабазе в РФ

Под ударом украинских дронов могли оказаться российские самолеты Су-34 и Су-30.

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Последствия удара по авиабазе в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Силы обороны Украины ударили беспилотниками по авиабазе "Морозовск" в Ростовской области в 300 километрах от линии фронта. В Сети уже появились спутниковые фото с последствиями удара.

Эксперты Defence Express проанализировали фото и отметили, сколько самолетов были под ударом ВСУ.

Удар был по технико-эксплуатационной части авиабазы, где осматривали, обслуживали и ремонтировали самолеты. Перед ударом на базе было 5 самолетов, похожие на Су-34 и Су-30.

видео дня

"А на сегодняшнем снимке от 14 июня - на этом месте только следы от пожара на площадке, есть прямое попадание в ангар, где и обслуживаются самолеты. А если присмотреться, то в проломе видно, что там находятся два самолета", - отмечают аналитики.

На спутниковых снимках Santinel видно, что по состоянию на утро, 13 июня, на площадке был один российский самолет.

"Таким образом, учитывая то, что на этой площадке перед уничтоженным ангаром видны следы пожара, то возможно предположить, что речь идет о минимум трех пораженных российских самолетах. Два в ангаре и один перед ним", - пишут в Defence Express.

Взрывы в России и в Крыму - последние новости

Ранее сообщалось, что в Крыму и в России прогремели взрывы в ночь на 8 июня. Громкие взрывы ночью раздавались в Балаклаве и Севастополе, в частности в море возле Стрелецкой бухты. Неспокойно было и на территории РФ - в Краснодарском крае.

Позже стало известно, что 8 июня украинские дроны впервые долетели до Северной Осетии в РФ, где расположен стратегический военный аэродром РФ "Моздок". Расстояние до аэродрома от украинской границы составляет около 1000 километров. Это аэродром, с которого взлетают стратегические бомбардировщики Ту-22М3, чтобы наносить удары по Украине. В результате атаки беспилотника был существенно поврежден по меньшей мере один бомбардировщик Ту-22М3, подтверждают российские паблики. Степень повреждения не уточняется, однако отмечается, что на его ремонт может уйти не менее полугода.

Также 9 июня под Белгородом прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты снова попали под "раздачу".

14 июня сообщалось, что в РФ ныли из-за массовой атаки дронов: в 4 областях были взрывы, на Шебекино упала авиабомба. Дроны были замечены в Ростовской, Воронежской и Курской областях. В городе Морозовск мог быть атакован аэродром, где дислоцируются Су-34 и Су-24.

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