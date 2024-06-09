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Есть серьезное попадание: у Путина подтвердили удар БПЛА по "Моздаку"

Яна Ставская
9 июня 2024, 12:04
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Военный объект оккупантов прикрывали серьезные системы ПВО.
Есть серьезное попадание: у Путина подтвердили удар БПЛА по
ВСУ уничтожают российскую авиацию / Коллаж Главреда. Фото: Новинарня, российские паблики

В результате атаки беспилотника по аэродрому оккупантов "Моздок" в Северной Осетии был существенно поврежден по меньшей мере один бомбардировщик Ту-22М3, подтверждают российские паблики.

В сообщении пропутинского ресурса "Кремлевская табакерка" отмечается, что боевой самолет был поврежден вследствие попадания дроном в 200 м от военного объекта.

Еще один беспилотник якобы удалось сбить систем ПВО.

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Степень повреждения не уточняют, однако замечают, что на него ремонт может уйти не менее полгода.

Отдельно отмечается, что аэродром прикрывали якобы мощные комплексы противовоздушной обороны, но их количества не хватило, чтобы полностью отбить атаку. Большая часть техники была якобы переброшена на другие направления.

"Сейчас всё ПВО работает на фронте, часть забрали на Москву, частью прикрыли объекты нефтепереработки", - сказал пропагандистам источник в Минобороны.

Удар по "Моздаку" - главное

В ночь на 9 июня украинские дроны впервые долетели до Северной Осетии в РФ, где расположен стратегический военный аэродром РФ "Моздок". Расстояние до аэродрома от украинской границы составляет около 1000 километров.

Это аэродром, с которого взлетают стратегические бомбардировщики Ту-22М3, чтобы наносить удары по Украине.

Позже глава региона Сергей Меняйло заявил, что в "Моздоке" якобы сбиты 3 украинских беспилотника.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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