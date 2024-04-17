Вымогают деньги и травят: в библиотеке Тернополя ребенку отказались выдать книги

По словам матери 7-летнего Святослава, в библиотеке перестали выдавать книги ее сыну указывая на статус внутренне перемещенного лица.

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7-летнему переселенцу отказались выдавать книги в библиотеке / Коллаж Главред, фото: Facebook Екатерина Посохова

Тернопольская областная библиотека для детей оказалась в центре скандала из-за случая дискриминации внутренне перемещенного 7-летнего мальчика из Харькова. По словам матери Святослава, бывшей журналистки Екатерины Посоховой, работники библиотеки отказывали в выдаче книг школьнику, поскольку они могли быть повреждены или на них могут появиться надписи "слава России". Об этом случае она рассказала в своем Facebook.

Екатерина объяснила, что ее сын Святослав является преданным читателем, успешно учится в местной школе, однако в библиотеке ему стало труднее получать книги из-за его статуса переселенца.

Она добавила, что в течение более двух лет в Тернополе Святослав регулярно посещал городскую библиотеку рядом со школой.

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"Перечитал много, никаких нареканий не было. В очередной визит библиотекарь посоветовала обратиться в значительно большую - областную библиотеку. И вот тут мы узнали, что ребенок в Тернополе "не свой", а какие могут быть книги для не своих?" - написала мама школьника.

По ее словам, за 2 книжки, которые с виду находятся не в слишком надлежащем состоянии в областной библиотеке требуют с мальчика и его матери 600 гривен.

"Такой, типа, залог, потому что доверия к нам нет. Мы искренне удивились. На что услышали это все о "можете написать "слава России, "такие как вы уже много книг у нас потянули". Но какие мы?" - возмутились женщина.

Екатерина Посохова в своей заметке опубликовала фото работниц Тернопольской областной библиотеки для детей: директора и ее заместителя, которые отказывались выдать книги ребенку.

Фото: Facebook Екатерина Посохова

Также отмечается, что мать с сыном официально зарегистрированы в городе, женщина работает, а мальчик отлично учится в школе.

"Сказать, что Свят расстроился - это ничего не сказать. При нас выдают детям книги без проблем, но не ему", - отметила Екатерина.

Она рассказала, что после часовой дискуссии о недопустимости дискриминации, особенно в отношении ребенка, который просто хочет читать, заместитель директора, похоже, вынуждена была выдачу книг возобновить на общих основаниях.

Но после возвращения уже прочитанных книг в библиотеку на формуляре мальчика появилась пометка "обращайтесь к директору", и ему отказали в дальнейшей выдаче книг без денежного залога.

"Далее снова продолжался разговор с директором, ее заместителем. Опять слышим все догмы мира о переселенцах, которым нельзя доверять сколько бы они ни жили в Тернополе. Пытаюсь спокойно апеллировать к Конституции, где все граждане равны и тому подобное. В ответ - или платите, или уходите, или полицию вызываем", - резюмировала мама мальчика.

В то же время, на сайте Тернопольской областной библиотеки для детей не содержится информации о залоге за пользование книгами. Также отсутствует соответствующая информация в разделе о платных услугах библиотеки.

Согласно статье 22 Закона Украины "О библиотеках и библиотечном деле", пользователи библиотек имеют право бесплатно пользоваться фондами библиотеки.

Льготы для внутренне перемещенных лиц - последние изменения

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине меняются выплаты внутренне перемещенным лицам. Эти изменения вызваны уменьшением доходной части бюджета и требованиями западных партнеров Украины, которые стремятся к оптимизации выплат. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

С 1 марта для украинских переселенцев изменится подход к выплатам финансовой помощи от государства. Теперь для расчета этой помощи будет учитываться общий доход всех членов семьи переселенцев. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

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