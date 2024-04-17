Кузан: россияне готовят неожиданный удар, наступление на Харьков - вброс

Россияне атакуют на нескольких направлениях, и пока рано говорить о том, на каком именно из них будет сосредоточено их будущее наступление, отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Главреду.
Россияне, по мнению Кузана, могут усилиться на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
"Лиманское направление им нужно, чтобы угрожать с севера всей Донецкой области, на Бахмутском они очень хотят захватить Часов Яр с целью получения контроля над важной высотой. На Авдеевском направлении, по мнению противника, у нас слабые оборонительные укрепления", - добавил эксперт.видео дня
Больше всего россияне атакуют на Новопавловском направлении - у Марьинки.
Кто такой Сергей Кузан
Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Ключевые направления будущих атак России
В отличие от зимней кампании, российские войска будут наступать только на одном из направлений. Угроза наступления на Сумы или Харьков является вбросом врага, чтобы как можно эффективнее запутать Украину и распорошить силы ВСУ, уверен Кузан.
"Противник пытается максимально тиражировать вбросы о наступлении на Сумы, Харьков, или другие города, чтобы дезориентировать нас и впоследствии нанести наиболее неожиданный удар. Россияне будут продолжать свои информационные атаки: им нужно, чтобы мы максимально растянули свои силы", - объяснил эксперт.
Новости с фронта - Россия ведет наступление
Войска страны-агрессора РФ осуществляют оперативные действия по крайней мере на трех направлениях, не объединенные общей стратегической целью, считают аналитики из Института изучения войны.
Они предполагают, что усилия России на Лиманском, Часов-Ярском и Покровском направлениях преследуют важные с оперативной точки зрения цели, но эти операции не поддерживают друг друга, и российские войска все еще, кажется, чередуют акценты между различными направлениями, а не сосредотачиваются на всех трех одновременно.
Ранее The Economist писал, что летом страна-агрессор Россия может начать новое крупное наступление по всему фронту. По данным экспертов, тупик, в который зашла военная помощь Украине от США, рискует позволить России прорвать оборонительные линии Украины.
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