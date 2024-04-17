Кузан: россияне готовят неожиданный удар, наступление на Харьков - вброс

У будущего наступления оккупантов будет только одно направление, уверен эксперт.

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Россия ведет наступление на Востоке / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Россияне атакуют на нескольких направлениях, и пока рано говорить о том, на каком именно из них будет сосредоточено их будущее наступление, отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Главреду.

Россияне, по мнению Кузана, могут усилиться на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

"Лиманское направление им нужно, чтобы угрожать с севера всей Донецкой области, на Бахмутском они очень хотят захватить Часов Яр с целью получения контроля над важной высотой. На Авдеевском направлении, по мнению противника, у нас слабые оборонительные укрепления", - добавил эксперт. видео дня

Больше всего россияне атакуют на Новопавловском направлении - у Марьинки.

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Ключевые направления будущих атак России

В отличие от зимней кампании, российские войска будут наступать только на одном из направлений. Угроза наступления на Сумы или Харьков является вбросом врага, чтобы как можно эффективнее запутать Украину и распорошить силы ВСУ, уверен Кузан.

"Противник пытается максимально тиражировать вбросы о наступлении на Сумы, Харьков, или другие города, чтобы дезориентировать нас и впоследствии нанести наиболее неожиданный удар. Россияне будут продолжать свои информационные атаки: им нужно, чтобы мы максимально растянули свои силы", - объяснил эксперт.

Новости с фронта - Россия ведет наступление

Войска страны-агрессора РФ осуществляют оперативные действия по крайней мере на трех направлениях, не объединенные общей стратегической целью, считают аналитики из Института изучения войны.

Они предполагают, что усилия России на Лиманском, Часов-Ярском и Покровском направлениях преследуют важные с оперативной точки зрения цели, но эти операции не поддерживают друг друга, и российские войска все еще, кажется, чередуют акценты между различными направлениями, а не сосредотачиваются на всех трех одновременно.

Ранее The Economist писал, что летом страна-агрессор Россия может начать новое крупное наступление по всему фронту. По данным экспертов, тупик, в который зашла военная помощь Украине от США, рискует позволить России прорвать оборонительные линии Украины.

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