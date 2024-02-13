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"Они должны находить работу": каких переселенцев оставят без выплат с 1 марта

Елизавета Бельмас
13 февраля 2024, 13:57обновлено 13 февраля, 14:28
В Украине значительно изменится порядок социальной помощи переселенцам с начала весны 2024 года.
Каких переселенцев оставят без выплат с 1 марта
Каких переселенцев оставят без выплат с 1 марта / коллаж: Главред, фото: УНИАН

С первых дней весны для украинских переселенцев изменится подход к выплатам финансовой помощи от государства. С 1 марта для расчета будет учитываться общий доход всех членов семьи переселенцев. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарина Марчак, пишет Укринформ.

Согласно её словам, в Минсоцполитике поменяют общий принцип продолжения выплат для ВПЛ и теперь для получения помощи будет учитываться совокупность дохода семьи, в которой на одного человека должно приходиться не менее 9 444 грн, то есть 4 прожиточных минимума.

"Мы будем смотреть на официальные доходы семей, чтобы определять, нужна ли помощь. Потому что без доходов, например, отца, которые могут быть как минимальными, так и превышать 100 тыс. грн, это трудно оценить", - объяснила Марчак.

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Также она дополнила, что с 1 марта при этом автоматичнски продлят выплаты пенсионерам, если их пенсия не превышает 9 444 грн, также людям с инвалидностью, детям-сиротам, семьям, которые живут в зоне боевых действий.

Помимо прочего, помощь помогут предоставлять тем, кто на протяжении полугода совершал попытки экономической самостоятельности, стал на учет в центр занятости или открыл собственный бизнес.

"А вот взрослые украинцы трудоспособного возраста, которые не имеют детей и не работают, выплаты не будут получать. Такие люди не имеют ограничений, которые бы мешали им работать, поэтому они должны находить работу и самостоятельно обеспечивать себя", - резюмировала Марчак.

Социальные выплаты

Как сообщал Главред, в Украине будут выплачивать пенсии без физической идентификации лишь до 31 марта. Украинские внутренне перемещенные лица, которые были зарегистрированы до 24 февраля 2022 года, должны осуществить физическую идентификацию, чтобы продолжить получать пенсионные выплаты.

Также, согласно постановлению Кабмина №332, выплаты внутренне перемещенным лицам могут назначаться на второй шестимесячный период без дополнительного обращения только некоторым категориям граждан, заявил кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский.

К тому же, в Украине изменятся выплаты внутренне перемещенным лицам. Перемены связаны с уменьшением доходной части бюджета и требованиями западных партнеров Украины, которые хотят оптимизации выплат. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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