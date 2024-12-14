В РФ 'УРАЛ' и автобус с оккупантами врезались лоб в лоб: есть погибшие и раненные

В Воронежской области автобус с ранеными российскими солдатами столкнулся с грузовиком, в котором также были военные РФ.

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В России ДТП сократило количество солдат / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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В РФ автобус с ранеными оккупантами столкнулся с "УРАЛом"

Погибло пятеро россиян, 46 получили ранения

В Воронежской области России лоб в лоб столкнулись автобус, который перевозил раненых на войне в Украине оккупантов, и "УРАЛ" с военными. В результате аварии погибло пятеро россиян, а еще 46 получили ранения. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA.

По данным ASTRA, которое ссылается на источники в экстренных службах и очевидцев, инциент произошел вечером 13 декабря, около 23:00, на трассе "Воронеж - Луганск". "УРАЛ", загруженный военными РФ, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автобусом, перевозившим российских солдат, которые получили ранения в Украине.

видео дня

В результате аварии погибли оба водителя, один раненый оккупант из автобуса и двое военных из "УРАЛА". Еще 46 российских военных ранены.

Российские официальные источники инцидент не комментировали.

Смотрите видео с места ДТП:

Ликвидация россиян - последние новости

Напомним, в Подмосковье ликвидировали заместителя генерального конструктора КБ "Марс" Михаила Шатского, который занимался модернизацией крылатых ракет и разработкой БпЛА. По данным журналиста Александра Невзорова, операцию осуществило ГУР Минобороны Украины.

Также во временно оккупированном Севастополе 13 декабря был ликвидирован руководитель штаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ Валерия Транковского. Его автомобиль взорвали в результате спецоперации СБУ.

Как сообщал Главред, в центре оккупированного Донецка 9 декабря взорвали внедорожник, пострадали два человека. В результате взрыва ликвидирован начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков, известный терактом против пленных бойцов ВСУ.

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Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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