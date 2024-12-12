"У Буданова длинные руки": ГУР под Москвой ликвидировало разработчика ракет X-69

Коротко:
- Первым о спецоперации ГУР сообщил журналист Александр Невзоров
- Информацию о ликвидации чиновника подтвердили источники в Силах обороны Украины
В Подмосковье в Кузьминском лесопарке в четверг, 12 декабря, ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаила Шатского. Об этом сообщил в Telegram бывший депутат Госдумы РФ, российский журналист Александр Невзоров.
По его словам, Шатский занимался модернизацией российских крылатых ракет X-59 до уровня X-69, а также внедрял новые БПЛА.
Невзоров предположил, что ликвидацию осуществило Главное управление разведки Минобороны Украины.
"У (начальника ГУР МО Кирилла, – ред.) Буданова длинные руки. Похоже, никто из виновных в геноциде украинцев не умрет своей смертью", – написал публицист.
Вскоре информацию о ликвидации российского чиновника подтвердили РБК-Украина источники в Силах обороны Украины. Собеседники также сообщили, что это была операция ГУР.
Источники издания NV в Силах обороны Украины также подтвердили участие ГУР в ликвидации российского конструктора.
"Напоминаем, что каждое лицо, которое так или иначе причастно к развитию российского ВПК и таким образом поддерживает российскую агрессию против Украины является законной целью для Сил обороны", - отметил собеседник NV.
Другие успешные операции украинских спецслужб:
Ранее Главред писал, что 13 ноября во временно оккупированном Севастополе взорвался автомобиль, в который заложили самодельное взрывное устройство.
Позже стало известно, что был ликвидирован руководитель штаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ Валерий Транковский. Он - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине.
16 октября под Москвой застрелили 44-летнего заместителя командира Центра подготовки Сил спецопераций Вооруженных сил РФ Никиту Кленкова. Офицер ГРУ участвовал в войне против Украины.
Читайте также:
- Трамп начнет "бомбить" режим Путина, если РФ не пойдет на мир – The Telegraph
- Зачем Шольц собрался еще раз позвонить Путину: все подробности
- Прогноз на 2025 год: в Украине закончится "большая" война, режим Путина ждет начало конца
Кто такой Михаил Шатский
Михаил Шатский является кандидатом технических наук. Преподавал в конструкторском бюро предмет "Системы автоматического управления космическими летательными аппаратами". Занимался разработкой и прогнозированием надёжности бортовых систем управления космических аппаратов на основе теории нейронных сетей, а также рядом других вопросов, связанных с космическими аппаратами.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред