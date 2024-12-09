В центре Донецка взорвали начальника Еленовской колонии - СМИ

Внедорожник взорвался в оккупированном Донецке 9 декабря.

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В Донецке прогремел взрыв / скриншот

Кратко:

В центре Донецка взорвался автомобиль

В авто находился начальник Еленовской колонии

Утром 9 декабря в оккупированном Донецке прогремел взрыв - в центре города взорвался внедорожник.

Как сообщает российское пропагандистское агенство РИА Новости, при взрыве два человека серьезно пострадали.

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По данным Telegram-канала "Крымский ветер", в центре Донецка взорвали начальника Еленовской колонии, в которой произошел теракт против пленных бойцов ВСУ. Сейчас он в тяжелом состоянии.

Как пишут российские тг-каналы, во внедорожнике "Ленд Крузер Прадо" сдетонировало взрывное устройство, его мощность была около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Взрывное устройство, вероятно, было заложено под сиденье водителя. Как только мужчина и женщина сели в припаркованное авто, произошел взрыв. Пострадавшие госпитализированы.

Смотрите видео - В Донецке подорвали авто:

Теракт в Еленовке - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 29 июля 2022 года российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке в Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту удерживания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью российского термобарического оружия.

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