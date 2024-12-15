В Николаеве прогремел взрыв: в результате прилета дрона есть пострадавшие

В воскресенье утром россияне атаковали дроном объект инфраструктуры в Николаеве.

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Николаев атаковали дроны-камикадзе / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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РФ атаковала Николаев БПЛА в воскресенье утром

В результате двое работников получили ранения

Беспилотник Shahed армии страны-агрессора РФ атаковал Николаев в воскресенье утром, 15 декабря, в результате есть пострадавшие.

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О вражеском ударе рассказал в своем Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По его данным, в воскресенье утром россияне атаковали дроном объект инфраструктуры в Николаеве, в результате чего двое работников получили ранения.

Ким также сообщил, что на место выехали спасательные службы.

"Пока без деталей", - добавил он.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram уточнил, что армия страны-агрессора РФ атаковала город БпЛА.

"Утром российский агрессор атаковал город БпЛА типа Shahed 131/136. Есть повреждения на объекте инфраструктуры. Ранены двое работников", - написал он.

/ Инфографика: Главред

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Напомним, как сообщал Главред, в пятницу, 13 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работали силы ПВО.

Под массированным ударом страны-агрессора РФ находилась энергетика всей Украины. Из-за атаки на энергообъекты объем отключений света сегодня будет увеличен.

Ракетная атака на Украину продолжалась почти три часа, тогда как атака БпЛА продолжалась целых 11 часов. Опасной ситуация была для Стрыя, Бурштына, Одессы, Киевской агломерации, Кременчуга, Харьковщины.

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Кто такой Виталий Ким? Виталий Александрович Ким – украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года – председатель Николаевской областной государственной администрации, пишет Википедия.

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