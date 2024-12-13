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Угроза загрузки ядерной начинки: тревожный прогноз удара "Орешника" по городам

Алексей Тесля
13 декабря 2024, 02:30
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РС-26, на базе которой создан "Орешник", изначально разрабатывалась под ядерные боеголовки, отмечает Фабиан Хоффман.
Угроза загрузки ядерной начинки: тревожный прогноз удара 'Орешника' по городам
/ Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Для большинства типов целей поражающая способность ракеты страны-агрессора РФ "Орешник" остается низкой — главным образом из-за недостаточной точности, заявил исследователь вопросов ядерной и ракетной безопасности в Университете Осло Фабиан Хоффман.

Он отмечает, что ракета РС-26, на базе которой создан "Орешник", изначально разрабатывалась под ядерные боеголовки, а такому вооружению чаще всего не требуется высокая точность, поскольку огромная мощность ядерного заряда компенсирует возможные промахи.

"Если ядерная ракетная система переоборудуется для несения неядерных боеголовок без значительного повышения точности, ее эффективность значительно снижается. Именно это, похоже, произошло с "Орешником", который не нанес критического ущерба ни одной из целей в Днепре", - подчеркивает эксперт.

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При этом он уверен, что удар по Днепру был актом устрашения со стороны России, ведь тогда использовался неядерный боеприпас, но при будущих атаках может быть задействовано и ядерное оружие.

"Если говорить непосредственно о боевых действиях, применение "Орешника" вряд ли серьезно повлияет на ход войны в Украине. Для нанесения критических ударов по важным целям у России есть более надежные ракетные системы, которые обладают большей точностью и могут нести более крупные боеприпасы. Тем не менее "Орешник" все же может нанести значительный ущерб гражданским объектам — центрам городов или жилым комплексам. В этом контексте атака, вероятно, имела еще одну цель: показать властям и гражданам Украины, что у России есть новые вооружения, которые могут быть использованы против скоплений мирного населения", - предупредил аналитик.

Вместе с тем поясняет, что возможности Москвы по развертыванию "Орешников", скорее всего, очень ограничены.

"Ракетная отрасль в России работает на пределе производственных мощностей. Вероятнее всего, все "Орешники" в российском арсенале представляют собой не новую продукцию, а модифицированные РС-26. Это означает, что до тех пор, пока не будет организовано производство новых "Орешников", возможности России будут зависеть от количества РС-26, хранящихся в запасах. Трудно дать точную оценку, однако можно предположить, что запасы не превышают 20–30 единиц, а возможно, даже меньше", - добавил Хоффман.

Кедр, Ракетный комплекс Кедр
/ Инфографика Главред

Как сообщал Главред, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке. Она впервые была испытана в 2011 году, однако не поступила в серийное производство и обходится оккупантам намного дороже, чем ракеты других типов.

Если начинить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" ядерным зарядом, то радиоактивное загрязнение будет размером с половину Днепропетровской области. В зависимости от направления ветра в момент взрыва радиоактивное загрязнение может понести и в Россию, и в Беларусь, и в Турцию, и в Европу. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.

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Что известно о ракетном комплексе "Кедр"?

В начале 2021 года российские пропагандисты писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", получившего обозначение "Кедр". Период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы.

Также пропагандисты РФ сообщали, что этот комплекс якобы создается взамен МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения, которая будет иметь большую мобильность и меньшую уязвимость.

До удара по Днепру 21 ноября 2024 года россияне уже дважды производили испытательные пуски "Кедра" – в октябре 2023 и апреле 2024 года.

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война России и Украины Ракета Орешник
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