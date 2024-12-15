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Начнется "белая полоса": кому нужно помочь 15 декабря - приметы

Ангелина Подвысоцкая
15 декабря 2024, 00:49
30
Что нельзя делать 15 декабря. Строгие приметы и запреты, которые принесут удачу на весь год.
приметы
Что нельзя делать 15 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день над домом кружатся вороны
  • На что нельзя жаловаться в этот день
  • Кому нужно помочь 15 декабря

15 декабря церковь почитает память святителя Стефана Сурожского. Также сегодня отмечают день святых праотцов. Как сообщает Главред, Стефан родился в конце VII века в Кападокии. Он воспитывался в христианских традициях, а в 15 лет он уже отправился на учебу в Константинополь, где о нем узнал Константинопольский патриарх Герман. Стефан несколько лет провел в церкви, а затем принял постриг и ушел в монастырь.

Вскоре он решил вести уединенный образ жизни. После смерти епископа патриарх Константинополя по указанию ангела рукоположил в епископы Стефана. Новый византийский император Лев Исавр сместил патриарха Германа, после чего святитель Стефан обличил его в иконоборстве. Власть пыталась склонить Стефана к иконоборческой ереси, но тот твердо стоял на своем.

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Святителя бросили в темницу, где он просидел до смерти императора. Стефан умер в глубокой старости. После его смерти произошло чудо. Слепой от рождения Ефрем, которому помогал святитель, попросил поклониться мощам Стефана. Как только он прикоснулся к ним, то сразу прозрел.

Что можно делать 15 декабря

  • В этот день нужно помолиться. У святого просили о здоровье, укреплении духа и благополучии.
  • В этот день нужно выйти утром на улицу и выбросить горячий уголь со словами "С крыльца сойди, золотой уголь по двору коти".
  • В этот день нужно помочь нуждающимся. Это притянет к вас удачу на весь следующий год.
  • В этот день стоит попросить прощение у тех, кого вы могли обидеть. Это благоприятный день для подобного.

Что нельзя делать 15 декабря

1. Нельзя 15 декабря жаловаться на погоду. Предки верили, что тогда могут начаться проблемы со здоровьем.

2. Нельзя 15 декабря отказывать в помощи и милостыне. Иначе вы сами окажитесь в неприятной ситуации.

3. Нельзя 15 декабря употреблять пищу животного происхождения. Запрет связан с продолжением Рождественского поста.

Приметы 15 декабря

  • Если в этот день над крышами домов кружат вороны, то будет непогода.
  • Если в этот день утроим на окнах узоры, то весна будет ранней и теплой.
  • Если в этот день выпало много снега, то будет хороший урожай.
  • Если в этот день кошка спит целый день, то буде суровая и морозная погода.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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