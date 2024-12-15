Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

Что нельзя делать 16 декабря. Строгие запреты, которые уберегут от серьезных ссор и бед.

https://glavred.info/primety/mozhno-li-ubirat-v-prazdnik-16-dekabrya-primety-i-zaprety-10622750.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 16 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день кошка ищет тепло

Можно ли убирать в этот день

Кому нужно помолиться 16 декабря

16 декабря церковь почитает память пророка Аггея. В народном календаре - Аггеев день. Как сообщает Главред, он был одним из последних пророков Ветхого завета.

Аггей родился в плену и оттуда вернулся в Иудею, где началось возрождение Иерусалимкого храма, который был развален вавилонянами еще до рождения пророка. Позже его строительство прервали и запретили персидские власти. Однако благодаря речам Аггея и другого пророка Захарии решимость царя Зоровавеля была укреплена и люди продолжили восстанавливать храм.

видео дня

Пророчества Аггея вошли в одну из двенадцати книг малых пророков Ветхого Завета.

Что можно делать 16 декабря

В этот день можно давать обещание. Однако его нужно выполнить любой ценой.

В этот день нужно помолиться. У пророка просят помощи в поисках правильного жизненного пути и здоровья.

В этот день нужно хорошенько потрудиться. Можно провести день в хлопотах по дому или на работе. Такого человека наградит Аггей.

Что нельзя делать 16 декабря

1. Нельзя 16 декабря разговаривать с кем-либо через порог дома. Это привлечет к серьезной ссоре.

2. Нельзя 16 декабря ремонтировать обувь. Предки верили, что тогда будет беда.

3. Нельзя 16 декабря лениться. Святой Аггей не любит лодырей.

4. Нельзя 16 декабря есть продукты животного происхождения. Это связано с продолжением Рождественского поста.

Приметы 16 декабря

Если в этот день расчирикались снегири, то будет оттепель.

Если в этот день кошка ищет теплое место, то будет мороз.

Если в этот день ветреная и снежная погода, то лето будет неурожайным.

Если в этот день иней на улице, то на зимние праздники будет тепло.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред