Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

Ангелина Подвысоцкая
15 декабря 2024, 22:49
91
Что нельзя делать 16 декабря. Строгие запреты, которые уберегут от серьезных ссор и бед.
приметы
Что нельзя делать 16 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день кошка ищет тепло
  • Можно ли убирать в этот день
  • Кому нужно помолиться 16 декабря

16 декабря церковь почитает память пророка Аггея. В народном календаре - Аггеев день. Как сообщает Главред, он был одним из последних пророков Ветхого завета.

Аггей родился в плену и оттуда вернулся в Иудею, где началось возрождение Иерусалимкого храма, который был развален вавилонянами еще до рождения пророка. Позже его строительство прервали и запретили персидские власти. Однако благодаря речам Аггея и другого пророка Захарии решимость царя Зоровавеля была укреплена и люди продолжили восстанавливать храм.

видео дня

Пророчества Аггея вошли в одну из двенадцати книг малых пророков Ветхого Завета.

Что можно делать 16 декабря

  • В этот день можно давать обещание. Однако его нужно выполнить любой ценой.
  • В этот день нужно помолиться. У пророка просят помощи в поисках правильного жизненного пути и здоровья.
  • В этот день нужно хорошенько потрудиться. Можно провести день в хлопотах по дому или на работе. Такого человека наградит Аггей.

Что нельзя делать 16 декабря

1. Нельзя 16 декабря разговаривать с кем-либо через порог дома. Это привлечет к серьезной ссоре.

2. Нельзя 16 декабря ремонтировать обувь. Предки верили, что тогда будет беда.

3. Нельзя 16 декабря лениться. Святой Аггей не любит лодырей.

4. Нельзя 16 декабря есть продукты животного происхождения. Это связано с продолжением Рождественского поста.

Приметы 16 декабря

  • Если в этот день расчирикались снегири, то будет оттепель.
  • Если в этот день кошка ищет теплое место, то будет мороз.
  • Если в этот день ветреная и снежная погода, то лето будет неурожайным.
  • Если в этот день иней на улице, то на зимние праздники будет тепло.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Противник сумел расширить плацдарм": на Харьковщине фиксируется обострение

"Противник сумел расширить плацдарм": на Харьковщине фиксируется обострение

22:43Украина
Ветер почти 30 м/с и сильный снег: во многих областях объявили штормовое предупреждение

Ветер почти 30 м/с и сильный снег: во многих областях объявили штормовое предупреждение

21:21Синоптик
Нужно было отступать 3 дня назад: ВСУ оказались в сложной ситуации - эксперт

Нужно было отступать 3 дня назад: ВСУ оказались в сложной ситуации - эксперт

20:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 16 декабря: Ракам - хороший день, Овнам - финансовый успех

Гороскоп на сегодня 16 декабря: Ракам - хороший день, Овнам - финансовый успех

Что сделать, чтобы вода не выкипала из кастрюли во время варки: простой лайфхак

Что сделать, чтобы вода не выкипала из кастрюли во время варки: простой лайфхак

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала мощная магнитная буря

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала мощная магнитная буря

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 декабря: Тельцу - проблемы, Ракам - успех

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 декабря: Тельцу - проблемы, Ракам - успех

Конденсат на окнах исчезнет за 2 минуты: чем нужно обработать стекла

Конденсат на окнах исчезнет за 2 минуты: чем нужно обработать стекла

Последние новости

00:10

Почему в СССР в чай добавляли соду: ответ удивит многих

15 декабря, воскресенье
23:13

Что делать, когда потеет лобовое стекло: простой и бюджетный лайфхак для водителей

22:49

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

22:43

"Противник сумел расширить плацдарм": на Харьковщине фиксируется обострение

22:18

Полмиллиона долларов за бутылку: какое самое дорогое и ценное вино в мире

Вопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – ЗолотарёвВопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – Золотарёв
21:52

"Гибель" танкеров РФ возле Керчи: в ВМС назвали истинную причину катастрофы

21:24

"Врачи делают все возможное": журналистка изложила правду, как чувствует себя Лесик

21:21

Ветер почти 30 м/с и сильный снег: во многих областях объявили штормовое предупреждение

20:58

Нужно было отступать 3 дня назад: ВСУ оказались в сложной ситуации - эксперт

Реклама
20:57

Люди видят дроны: над Нью-Йорком зафиксированы беспилотники - что говорят у Байдена

20:11

"Россия выиграла войну": в Германии сделали неожиданное заявление - детали

20:03

Рождественское перемирие в Украине: Трамп готов рассмотреть инициативу Орбана

19:49

Революция 1917-го: что сломало Россию за три года войнымнение

19:28

Враг атаковал еще один город: оккупанты опасно активизировались на Запорожье

19:13

Графики отключения света на 16 декабря: сколько часов будут длиться ограничения

19:05

"Это будет очень скоро": почему украинцы будут массово возвращаться домой

18:35

Еще одна халатность РФ: эксперт озвучил причину катастрофы танкеров возле Керчи

18:34

Между мотивацией и унынием: что не так с подготовкой в ВСУмнение

18:26

Как часто нужно менять зубную щетку: ответ удивит многих

18:19

Сийярто пожаловался, что Зеленский отказался разговаривать с Орбаном - детали

Реклама
17:47

ВСУ "покрошили в золу" горы техники РФ: что теперь не может использовать враг

17:20

Стильные прически для женщин после 30: трендовые идеи на любой случай жизни

17:19

Удар по логистике: в России взорвали железнодорожное полотно - ГУРВидео

16:45

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 декабря: Тельцу - проблемы, Ракам - успех

16:39

Почему в Китае дарят парные подарки: интересные идеи презентов со всего мира

16:26

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря: Водолеям - любовь, Рыбам - сюрприз

16:15

Выбили россиян и закрепились: у ВСУ успех на Харьковщине – DeepState

16:14

Цены уменьшились на 11%: в Украине "резко" подешевел популярный овощ

15:52

Почему собаки спят в ногах хозяев: инстинкт, о котором знают единицы

15:32

Сумская сделала неожиданное заявление о своих внуках из РФ

15:26

Выбивать их будет трудно: колонна оккупантов зашла в еще один населенный пункт

15:17

Десятки россиян взорвали вместе с техникой: ВСУ отразили массированный штурм РФВидео

14:46

Что такое "раяти": мало кто знает правильный ответ, Авраменко удивил

14:13

Смертельная катастрофа у берегов Крыма: тонут расколовшиеся пополам танкеры РФВидео

13:46

Украину резко атакует тепло: где будет сыпать снег, а где будут лить дожди

13:37

Пережиток СССР: почему в советские времена пили чай с печеньем

13:05

Состав РФ пустили по откос: на юге украинский спецназ взорвал 40 цистерн – СМИВидео

12:41

Парень потерял половину своего веса после инцидента на американских горках, фото

12:24

Минимум 3,5 часа со светом между отключениями: в Украине вводят совсем другие графикиВидео

12:15

"Боже!": Брежнева показала, как сейчас выглядит ее 15-летняя дочь

Реклама
11:53

Какие рождественские фильмы стоит посмотреть: подборка лучших кинокартин к празднику

11:53

Десять жертв и пострадавших: на Львовщине фура протаранила бус и легковушкуФото

11:28

Минобороны передало 23 миллиарда Госпогранслужбе во избежание задержек в поставках боеприпасовФото

11:00

Огромная огненная вспышка: беспилотник влупил по важных целях в ГрозномВидео

10:57

РФ пытается захватить новый плацдарм: названы самые "горячие" участки фронта

10:48

Взволнованная дочь Заворотнюк вышла на связь после новости о беременности

09:46

Атака ракеты и десятков дронов РФ: взрывы гремели в десяти областях Украины

09:37

Ивлеева и Киркоров сцепились на публике

09:25

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:24

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала мощная магнитная буря

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять