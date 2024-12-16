Проблем с деньгами не будет целый год: что нужно положить в карман 17 декабря

Что нельзя делать 17 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от бед.

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Что нельзя делать 17 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день сильная метель

На что нельзя жаловаться в этот день

Кому нужно положить в карман 17 декабря

17 декабря церковь почитает память пророка Даниила. Как сообщает Главред, Даниил родился в знатной иудейской семье.

В 605 году до нашей эры царь Навуходоносор II захватил Иерусалим и увез часть еврейского народа в Вавилон. Даниил и трое его друзей также попали в плен. Их избрали для служения при дворе, обучали вавилонскому языку и науке. В то же время Даниил и его друзья оставались верными Богу Израиля, сохраняли традиции, отказывались от "нечистой" пищи.

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За отказ от поклонения царю Даниила бросили ко львам в яму. Бог сохранил его жизнь и закрыл пасти зверей. Даниил также имел дар толковать сны и видение. Он известен своими пророчествами, многие из которых имеют апокалиптический характер. Он смог предсказать пришествие Мессии, суда над народами и установление Царства Божьего.

Что можно делать 17 декабря

В этот день можно гадать. Предки брали лавровых листа и на каждом писали имена божьих отроков (Азария, Мисаила и Анания). Листы клали под подушку и просили, чтобы ночью приснился суженый.

В этот день нужно помолиться. У святого просили защиты от злых сил, укрепления духа и веры.

В этот день нужно положить в карман монету. Предки верили, что целый год не будет проблем с деньками.

Что нельзя делать 17 декабря

1. Нельзя 17 декабря рассказывать другим о своих неудачах и жаловаться на свою судьбу. Иначе все ваши беды останутся с вами на следующий год.

2. Нельзя 17 декабря опаздывать куда угодно. Предки верили, что тогда вы упустите свое счастье.

3. Нельзя 17 декабря употреблять пищу животного происхождения. Это связано с продолжением Рождественского поста.

Приметы 17 декабря

Если в этот день теплая погода, то таким же будет и май.

Если в этот день сильная метель, то весной будут роиться пчелы.

Если в этот день выпало много снега, то на следующей неделе будет потепление.

Если в этот день ясная погода, то к вечеру стукнет мороз. \

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