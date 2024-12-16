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Проблем с деньгами не будет целый год: что нужно положить в карман 17 декабря

Ангелина Подвысоцкая
16 декабря 2024, 17:22
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Что нельзя делать 17 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от бед.
приметы
Что нельзя делать 17 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день сильная метель
  • На что нельзя жаловаться в этот день
  • Кому нужно положить в карман 17 декабря

17 декабря церковь почитает память пророка Даниила. Как сообщает Главред, Даниил родился в знатной иудейской семье.

В 605 году до нашей эры царь Навуходоносор II захватил Иерусалим и увез часть еврейского народа в Вавилон. Даниил и трое его друзей также попали в плен. Их избрали для служения при дворе, обучали вавилонскому языку и науке. В то же время Даниил и его друзья оставались верными Богу Израиля, сохраняли традиции, отказывались от "нечистой" пищи.

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За отказ от поклонения царю Даниила бросили ко львам в яму. Бог сохранил его жизнь и закрыл пасти зверей. Даниил также имел дар толковать сны и видение. Он известен своими пророчествами, многие из которых имеют апокалиптический характер. Он смог предсказать пришествие Мессии, суда над народами и установление Царства Божьего.

Что можно делать 17 декабря

  • В этот день можно гадать. Предки брали лавровых листа и на каждом писали имена божьих отроков (Азария, Мисаила и Анания). Листы клали под подушку и просили, чтобы ночью приснился суженый.
  • В этот день нужно помолиться. У святого просили защиты от злых сил, укрепления духа и веры.
  • В этот день нужно положить в карман монету. Предки верили, что целый год не будет проблем с деньками.

Что нельзя делать 17 декабря

1. Нельзя 17 декабря рассказывать другим о своих неудачах и жаловаться на свою судьбу. Иначе все ваши беды останутся с вами на следующий год.

2. Нельзя 17 декабря опаздывать куда угодно. Предки верили, что тогда вы упустите свое счастье.

3. Нельзя 17 декабря употреблять пищу животного происхождения. Это связано с продолжением Рождественского поста.

Приметы 17 декабря

  • Если в этот день теплая погода, то таким же будет и май.
  • Если в этот день сильная метель, то весной будут роиться пчелы.
  • Если в этот день выпало много снега, то на следующей неделе будет потепление.
  • Если в этот день ясная погода, то к вечеру стукнет мороз. \

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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