Проблем с деньгами не будет целый год: что нужно положить в карман 17 декабря

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день сильная метель
- На что нельзя жаловаться в этот день
- Кому нужно положить в карман 17 декабря
17 декабря церковь почитает память пророка Даниила. Как сообщает Главред, Даниил родился в знатной иудейской семье.
В 605 году до нашей эры царь Навуходоносор II захватил Иерусалим и увез часть еврейского народа в Вавилон. Даниил и трое его друзей также попали в плен. Их избрали для служения при дворе, обучали вавилонскому языку и науке. В то же время Даниил и его друзья оставались верными Богу Израиля, сохраняли традиции, отказывались от "нечистой" пищи.
За отказ от поклонения царю Даниила бросили ко львам в яму. Бог сохранил его жизнь и закрыл пасти зверей. Даниил также имел дар толковать сны и видение. Он известен своими пророчествами, многие из которых имеют апокалиптический характер. Он смог предсказать пришествие Мессии, суда над народами и установление Царства Божьего.
Что можно делать 17 декабря
- В этот день можно гадать. Предки брали лавровых листа и на каждом писали имена божьих отроков (Азария, Мисаила и Анания). Листы клали под подушку и просили, чтобы ночью приснился суженый.
- В этот день нужно помолиться. У святого просили защиты от злых сил, укрепления духа и веры.
- В этот день нужно положить в карман монету. Предки верили, что целый год не будет проблем с деньками.
Что нельзя делать 17 декабря
1. Нельзя 17 декабря рассказывать другим о своих неудачах и жаловаться на свою судьбу. Иначе все ваши беды останутся с вами на следующий год.
2. Нельзя 17 декабря опаздывать куда угодно. Предки верили, что тогда вы упустите свое счастье.
3. Нельзя 17 декабря употреблять пищу животного происхождения. Это связано с продолжением Рождественского поста.
Приметы 17 декабря
- Если в этот день теплая погода, то таким же будет и май.
- Если в этот день сильная метель, то весной будут роиться пчелы.
- Если в этот день выпало много снега, то на следующей неделе будет потепление.
- Если в этот день ясная погода, то к вечеру стукнет мороз. \
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Что стоит учитывать читателю
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