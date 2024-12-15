Десять жертв и пострадавших: на Львовщине фура протаранила бус и легковушку

Что известно:
- В результате аварии погибли 7 человек и травмированы еще трое
- Столкнулись автомобили BMW, DAF и Mercedes Sprinter
Семь человек погибли и три травмированы в результате масштабного ДТП при участии микроавтобуса, автопоезда и легкового автомобиля вблизи Львова.
Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, авария произошла в воскресенье, 15 декабря, в 05:30 на автодороге "Тернополь — Львов — Рава-Русская" возле села Чижиков Львовского района.
Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля BMW, автопоезда DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter.
"От полученных в результате ДТП травм на месте погибли семь человек - пассажиры микроавтобуса Mercedes Sprinter, данные которых уточняются. Кроме того, три человека были травмированы - 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка. Они госпитализированы в лечебные учреждения Львова", — указано в сообщении в Facebook.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
На месте происшествия работают следователи, специалисты-криминалисты полиции Львовщины, а также сотрудники других служб. Устанавливаются обстоятельства ДТП и данные всех участников.
Напомним, в воскресенье, 1 декабря, в Днепре произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Произошло столкновение двух автомобилей BMW и Ford. На первых фото и видео, которые публиковали с места происшествия, было видно разбитый Ford, тело ребенка и пострадавшего и убитого горем мужчины. В результате аварии 10-летняя девочка погибла на месте. Другие пассажиры, в том числе водитель и двое детей, получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Как сообщал Главред, следователь, который ведет дело не принял родителей погибшей девочки, без объяснения, закрыл кабинет и покинул здание. Автор сообщения возмущен работой следователя.
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Что известно о Национальной полиции Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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