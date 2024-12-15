Десять жертв и пострадавших: на Львовщине фура протаранила бус и легковушку

Авария произошла на автодороге "Тернополь — Львов — Рава-Русская".

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ДТП на Львовщине / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция

Что известно:

В результате аварии погибли 7 человек и травмированы еще трое

Столкнулись автомобили BMW, DAF и Mercedes Sprinter

Семь человек погибли и три травмированы в результате масштабного ДТП при участии микроавтобуса, автопоезда и легкового автомобиля вблизи Львова.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, авария произошла в воскресенье, 15 декабря, в 05:30 на автодороге "Тернополь — Львов — Рава-Русская" возле села Чижиков Львовского района.

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Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля BMW, автопоезда DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter.

"От полученных в результате ДТП травм на месте погибли семь человек - пассажиры микроавтобуса Mercedes Sprinter, данные которых уточняются. Кроме того, три человека были травмированы - 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка. Они госпитализированы в лечебные учреждения Львова", — указано в сообщении в Facebook.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работают следователи, специалисты-криминалисты полиции Львовщины, а также сотрудники других служб. Устанавливаются обстоятельства ДТП и данные всех участников.

Напомним, в воскресенье, 1 декабря, в Днепре произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Произошло столкновение двух автомобилей BMW и Ford. На первых фото и видео, которые публиковали с места происшествия, было видно разбитый Ford, тело ребенка и пострадавшего и убитого горем мужчины. В результате аварии 10-летняя девочка погибла на месте. Другие пассажиры, в том числе водитель и двое детей, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Как сообщал Главред, следователь, который ведет дело не принял родителей погибшей девочки, без объяснения, закрыл кабинет и покинул здание. Автор сообщения возмущен работой следователя.

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Что известно о Национальной полиции Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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