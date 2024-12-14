Чем для Украины обернется потеря Покровска: эксперт предупредил об опасности

По мнению военного обозревателя, Покровск нельзя отдавать врагу.

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Оккупанты наступают на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

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Армия РФ наступает на Покровском направлении

В районе Успеновки Силы обороны Украины могут оказаться в окружении

Ситуация в районе Покровска в Донецкой области остается тяжелой. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских сил. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович рассказал в эфире Radio NV.

Эксперт отметил, что Покровск является важным стратегическим городом и "его нельзя отдавать врагу".

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"В этом месте находится шахта по добыче коксующегося угля. А это значит, что от этого зависит выплавка стали. Если мы этот город потеряем вместе с этой шахтой, тогда встанет вопрос, где нам брать сталь для изготовления боевой техники", - подчеркнул он.

Попович заявил, что в ВСУ пока не хватает ресурсов, для того, чтобы обезопасить город Покровск.

"Там нужно контратаковать. <...> Те продвижения, которые сейчас враг имеет возле Покровска, и он пытается обойти этот город с запада... Вопрос заключается не только в ресурсах, но и в недостатке личного состава, а вопрос еще заключается в качестве управления и качестве взаимодействия [войсками]", - рассказал эксперт.

Он также добавил, что угрожающая ситуация наблюдается южнее Курахово в районе Успеновки, где ВСУ могут оказаться в окружении.

Попович объяснил, что нет смысла держать этот "Успеновский карман" и нужно оттуда отходить. Он также подчеркнул, что это усложнит ситуацию вблизи Курахово и предоставит врагу дополнительные возможности для давления на ВСУ с южного направления.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее аналитики DeepState предупредили об угрозе окружения украинских сил в районе населенного пункта Успеновка, что вблизи Курахово.

Впоследствии в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что эта информация не соответствует действительности. Подразделения ВСУ на этом направлении все еще задействованы для проведения оборонительных операций и отражают штурмы войск страны-агрессора России в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Анновка, Трудовое и Романовка.

Недавно Главред со ссылкой на командира писал, если армия РФ зайдет в Покровск Донецкой области, то Силам обороны Украины, вероятно, придется оставить город. Оборона вряд ли продлится долго.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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