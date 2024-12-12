ВСУ могут попасть в окружение: аналитики предупредили об угрозе

Российские оккупанты усиливают давление на участке фронта возле Успеновки.

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Ситуация вблизи Успеновки обостряется / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, DeepState

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Враг пытается захватить Успеновку

Силы обороны Украины рискуют попасть в окружение

Ситуация вокруг "Успеновского мешка" на юге от Курахово ухудшается. Аналитики портала DeepState заявили, что украинские защитники могут попасть в окружение.

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Аналитики канала выделяют несколько ключевых мест в "Успеновском мешке" - Елизаветовка-Романовка-Веселый Гай-Ганновка, которые находятся непосредственно в нем и куда враг непрерывно пытается прорваться со всех направлений.

А также Трудовое-Успеника-Дальнее, которые играют основную роль удержания этого "мешка". Именно из Дальнего и Трудового россияне лезут в Успеновку, где закрывается "мешок".

В сообщении говорится, что враг неоднократно фиксировался в Успеновке и активно пытается штурмовать и закрепляться для дальнейшего продвижения. Бойцы ВСУ зачищают здания от захватчиков, однако это удается сделать не до конца.

Аналитики предупреждают, что российские оккупанты занимают все большую территорию непосредственно в Успеновке, рискуя замкнуть кольцо и оставить подразделения Сил обороны в Анновке, Успеновке, Трудовом, Веселом Гаю и Романовке.

Курахово / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, армия страны-агрессор РФ запустила в Сети фейковую информацию о якобы взятии Курахово, что в Донецкой области. Военнослужащий ВСУ, журналист, политолог Кирилл Сазонов отреагировал на эту информацию. По его словам, пока оккупантам не удалось захватить этот город, хотя общая ситуация действительно остается тяжелой и враг пытается обойти Курахово с флангов.

Как писал Главред со ссылкой на полковника запаса ВСУ, надо быть готовыми к тому, что армия страны-агрессора России выйдет на административные границы Днепропетровской области. Сергей Грабский добавил, что сейчас украинские защитники ведут отчаянные бои, чтобы не допустить прорыв противника к Днепропетровщине.

Тем временем в районе Покровска Донецкой области продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты пытаются войти в город всеми возможными способами. В Нацгвардии заявили, что враг меняет тактику.

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