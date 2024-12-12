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150 тысяч солдат РФ начали наступление: в ВСУ оценили последствия оккупации Курахово

Юрий Берендий
12 декабря 2024, 19:05
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Россияне не смогут эффективно наступать на Покровск и в направлении Днепропетровщины без захвата Курахово, отметил Иван Тимочко.
150 тысяч солдат РФ начали наступление: в ВСУ оценили последствия оккупации Курахово
В ВСУ оценили угрозу оккупации Курахово и раскрыли планы врага / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

О чем сказал Тимочко:

  • Курахово остается целью российского наступления
  • Для наступления на Курахово РФ привлекла 40 тысяч военных
  • Всего на участке фронта Курахово-Покровск РФ задействовала 100-150 тысяч военных

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что Курахово остается ключевой целью российских оккупантов. В эфире телеканала "Эспрессо" он пояснил, что Курахово является стратегическим приоритетом для начала наступления на Покровск.

По его словам, в случае быстрого захвата Покровска россияне могут использовать его индустриальный потенциал для дальнейших операций в направлении Славянска или Днепропетровщины.

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"Однако захват разрушенного города значительно усложнит проведение боевых действий и организацию войск, поэтому враг надеется занять Покровск в относительно целом состоянии, чтобы использовать его инфраструктуру", - сообщил Тимочко.

Он добавил, что сегодняшнее наступление российских войск отражает их стратегический план. Кураховское водохранилище имеет для них большую важность, чем сам город Курахово, поскольку оккупанты стремятся создать плацдарм для дальнейшей переброски войск в направлении Покровска.

Тимочко отметил, что бои за город продолжаются, но враг активно продвигается и пытается закрепиться на северном берегу водохранилища. Пока российские войска не контролируют Курахово и прилегающие территории, их наступление на Покровск будет существенно затруднено.

"Враг надеется по водохранилищу и городу построить линию обороны флангов, но дальше продвигаться будет сложно, особенно с наступлением зимы и коротким световым днем. Однако они, скорее всего, попытаются наступать на Покровск, промышленный город", - отметил он.

Тимочко отметил, что на направлении Курахово - Покровск сосредоточено около 100-150 тысяч вражеских военных, из которых около 40 тысяч привлечены к наступлению на Курахово. Однако из-за активности на других участках фронта, в частности от Курщины до Харьковщины и от Часового Яра до Торецка, врагу сложно оперативно увеличить концентрацию сил, поэтому они действуют поэтапно.

Также он подчеркнул важность населенных пунктов, таких как Константинополь, Багатир и Сухие Ялы. В частности, враг пытался разрушить дамбу в Старых Тернах, чтобы подтопить эту территорию. Это имело целью усложнить оборону украинских сил, уничтожить фортификации, окопы и блиндажи, а также повредить дорогу М-15, которая соединяет Запорожье с Донецком. Подобные действия должны были усложнить логистическое обеспечение украинских войск и создать более безопасные условия для наступления российских сил.

"Они считали, что мы могли бы создать экологические кризисы, хотя это не соответствует действительности. Враг надеялся не попасть под затопление, когда они попытаются наступать в районе Ялов или Константинополя", - добавил он.

Курахове, Курахово Инфографика
Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Наступление РФ на Курахово - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия распространила фейковую информацию о якобы захвате Курахово в Донецкой области. Военный, журналист и политолог Кирилл Сазонов опроверг эти заявления, подчеркнув, что на самом деле оккупантам не удалось захватить город, хотя ситуация остается сложной, и враг пытается окружить Курахово с флангов.

Украинские военные активно отражают наступление россиян на Кураховском направлении, где враг атакует с трех направлений. Как сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", плотность огневых средств поражения со стороны оккупантов чрезвычайно велика.

Десантники ВСУ уничтожили несколько штурмовых групп врага на Кураховском направлении, ликвидировав 27 российских солдат и ранив еще 12. Также были уничтожены 2 вражеские бронемашины.

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Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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