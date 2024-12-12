США предоставят Украине новый пакет помощи: что в него войдет - Белый дом

В рамках нового пакета военной помощи Украина получит дополнительные системы ПВО, бронетехнику, артиллерию и другое вооружение, отметил Кирби.

https://glavred.info/world/ssha-predostavyat-ukraine-novyy-paket-pomoshchi-chto-v-nego-voydet-belyy-dom-10622105.html Ссылка скопирована

Что получит Украина в рамках нового пакета помощи от США / Коллаж Главред, фото: U.S. Army Photo, Офис президента

Вкратце:

Байден принял решение предоставить Украине новый пакет помощи

Администрация Байдена будет продолжать оказывать Украине военную помощь до конца срока ее полномочий

Президент США Джо Байден принял решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, который будет включать дополнительные системы противовоздушной обороны, артиллерийские способности и другие виды вооружений. Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби во время пресс-брифинга в Вашингтоне.

"Сегодня Президент утвердил новый пакет помощи Украине в сфере безопасности, который обеспечит их дополнительными средствами ПВО, артиллерией, беспилотниками и бронетехникой", - отметил представитель действующей администрации США. видео дня

Кирби уточнил, что помощь предоставляется в рамках президентских полномочий (PDA), а этот пакет стал 72-м по счету. Он также подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать Украину дополнительными пакетами помощи, пока длится срок полномочий нынешней администрации.

Помощь США для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2025 году оборонный бюджет США достигнет рекордной суммы в 895 миллиардов долларов, однако из финального варианта проекта закона изъято положение о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова на своей странице в Facebook, отметив, что посольство продолжает активно работать над сохранением этого механизма.

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью El Pais заявил, что Украина способна содержать оборону без американской поддержки как минимум до середины 2025 года. Он подчеркнул, что прекращение помощи станет серьезным вызовом, но не приведет к немедленному коллапсу.

Также стало известно, что США решили выделить Украине кредит на 20 миллиардов долларов. Эта сумма будет погашена за счет замороженных активов Российской Федерации. В Министерстве финансов США отмечают, что эти средства являются критически важными для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

Другие новости:

Кто такой Джон Кирби Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред