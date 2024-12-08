США готовят для Украины новый пакет помощи на 988 миллионов долларов - Reuters

Новый пакет почти вдвое сокращает имеющиеся 2,21 миллиарда долларов США, которые остались в Инициативе содействия безопасности Украины.

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Военная помощь от США / коллаж: Главред, фото: flickr

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США готовят для Украины новый пакет помощи

В него войдут ракеты и беспилотники

Соединенные Штаты Америки готовят для Украины новый пакет оборонной помощи на общую сумму 988 миллионов долларов. Он содержит ракеты и беспилотники. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что СМИ ознакомились с документом относительно этого дополнительного вооружения и оборудования для Украины, которые собираются предоставить Штаты в рамках поддержки для противостояния широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ.

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О каких именно типах ракет и беспилотников идет речь в данном пакете - не уточняется.

Также известно, что данный новый пакет "почти вдвое сокращает имеющиеся 2,21 миллиарда долларов США, которые остались в Инициативе содействия безопасности Украины (USAI / Ukraine Security Assistance Initiative)".

Издание также добавило, что подготовка дополнительной помощи происходит на фоне попытки администрации действующего американского президента Джо Байдена "взять на себя обязательства закупать оружие у промышленности, а не изымать оружие из запасов оружия в США".

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Белый дом при президентстве Джо Байдена разработал последнюю стратегию поддержки Украины, которая включает в себя предоставление "лавины" военной помощи нашему государству, а также введение масштабных новых санкций против страны-агрессора России.

4 декабря сообщалось, что США планируют передать всю помощь на сумму в 61 миллиард долларов, которая была утверждена Конгрессом США. Передать помощь планируют до конца срока действующего президента Джо Байдена.

Кроме того, Украина получит от Соединенных Штатов новый пакет военной помощи в размере 725 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы, дроны и мины.

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