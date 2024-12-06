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США готовятся предоставить Украине "лавину" военной помощи: в The Guardian рассказали детали

Алёна Воронина
6 декабря 2024, 09:42
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Салливан во время встречи с Ермаком пообещал "лавину" военной помощи Украине - сотни тысяч артснарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники.
США готовятся предоставить Украине 'лавину' военной помощи: в The Guardian рассказали детали
США готовятся предоставить Украине "лавину" военной помощи/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 10 ОГШБр

Кратко:

  • Белый дом при президентстве Байдена разработал последнюю стратегию поддержки Украины
  • США могут предоставить Украине "лавину" военной помощи
  • Такое обещание дал Салливан во время встречи с Ермаком

Белый дом при президентстве Джо Байдена разработал последнюю стратегию поддержки Украины, которая включает в себя предоставление "лавины" военной помощи нашему государству, а также введение масштабных новых санкций против страны-агрессора России.

Такое обещание дал советник Байдена по национальной безопасности США Джейк Салливан во время встречи с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, которая состоялась в четверг, 5 декабря. Об этом сообщает The Guardian.

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Как отмечает издание, встреча Салливана с Ермаком длилась более часа. По итогам встречи старший советник Байдена пообещал, что до середины января 2025 года США предоставят Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники.

Также отмечается, что США будут поддерживать Украину в кадровом вопросе, а именно - предлагать обучать новых солдат на объектах за пределами украинской территории.

Это будет происходить параллельно с уже практически окончательной договоренностью о выделении 20 млрд долларов кредитных средств. Такой кредит будет погашен за счет замороженных российских активов.

В The Guardian отмечают, что Соединенные Штаты также могут в ближайшие недели ввести ряд новых санкций, чтобы усложнить стране-агрессору России возможность продолжать военные действия и усилить позиции Украины за столом переговоров, что могло бы заложить основу для будущего урегулирования.

В издании отметили, что такой последний шаг Белого дома был сделан чуть более чем за месяц до инаугурации Дональда Трампа. После инаугурации Трампа США могут представить совершенно новую стратегию полного прекращения огня.

Военная помощь Украине - последние новости

3 декабря сообщалось, что США передают Украине пакет помощи на $725 млн - в Пентагоне сказали, что в него войдет. По данным американского Минобороны, ВСУ получат боеприпасы, дроны и мины.

Как сообщал ранее Главред, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о помощи Украине на $61 млрд. Блинкен заявил, что передать всю оставшуюся помощь планируют до конца срока Байдена.

Напомним, в Пентагоне назвали сумму, сколько осталось денег для военной помощи Украине. В Минобороны США отметили, что будут ускоренном порядке предоставлять пакеты помощи Украине.

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Кто такой Джейк Салливан

Джейкоб Салливан — американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013—2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года.

23 августа 2022 года Салливан был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II степени — за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

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