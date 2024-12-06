Лавров выдвинул требования Украине для начала мирных переговоров

Лавров хочет публичной отмены президентом Украины Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров с российским диктатором Путиным.

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Такер Карлсон взял интервью у Сергея Лаврова / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Чего Кремль хочет от Киева взамен на мир

Какую роль РФ отводит себе в обеспечении безопастности Украины

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров дал интервью скандально известному американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором среди прочего назвал условия для перемирия с Украиной.

По словам российского министра, Кремль готов вести переговоры на основе Стамбульских принципов, которые были согласованы, а потом "отвергнуты бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по заявлению главы украинской делегации Арахамии".

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"Ключевой принцип — это внеблоковый статус Украины… Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск", - сказал Лавров Такеру.

"Мы были готовы войти в группу стран, которые предоставили бы гарантии коллективной безопасности Украины", - цинично добавил он.

Кроме того, по мнению главы МИД РФ, Украина "должна учесть все реалии на земле" и факт "вхождения в состав России" четырех новых регионов.

Также Лавров заявил об условии публичной отмены президентом Украины Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров с российским диктатором Путиным.

Также Лавров повторил любимые кремлевские заявления о том, что Украина должна "отказаться от русофобской и антироссийской политики". кроме того, недопустимы законы, запрещающие русский язык, русскую культуру, российские СМИ, УПЦ.

Мирные переговоры России и Украины - последние новости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что до поставок западными партнерами достаточного количества необходимой помощи Украина может отложить любые мирные переговоры со страной-агрессором РФ. В Альянсе хотят помочь Киеву продвинуться вперед на поле боя и получить более сильную позицию на переговорах.

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.

Тем временем в статье Foreign Policy рассказали, каким на самом деле должен быть мирный план Трампа и как побудить Россию на переговорах.

Ранее президент Украины заявил, что Украина имеет все шансы завершить войну в 2025 году. В январе ожидаются предложения по завершению войны от Дональда Трампа в роли президента США.

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Стамбульские переговоры - что о них известно Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а потом в Турции состоялись весной 2022 года. 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемого "Стамбульского коммюнике". В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали. 24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать". Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях. Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года. Документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

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