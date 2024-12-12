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Враг отказывается от штурмов "в лоб": в Нацгвардии прокомментировали тактику РФ

Марина Фурман
12 декабря 2024, 21:51
174
Российские оккупанты пытаются зайти в Покровск всеми возможными способами.
ВСУ, армия РФ
Какова ситуация на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Кратко:

  • Враг меняет стратегию наступления на Покровском направлении
  • ВСУ уничтожают российских оккупантов
  • Силы обороны Украины отражают вражеские штурмы

В районе Покровска Донецкой области продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты пытаются войти в город всеми возможными способами. Об этом сообщил руководитель пресс-службы 14 бригады Национальной гвардии "Червона Калина" Николай Коваль в эфире национального телемарафона.

В Нацгвардии заявили, что враг меняет тактику.

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"Они (оккупанты - ред.) в течение двух месяцев шли только в лоб и понесли большие потери. Теперь поняли, что у них не получается, и начинают или с левого или с правого фланга - пытаются прорвать нашу оборону. Как вы видите, мы максимально сдерживаем врага, ведь Покровск стратегически важный город", - отметил Коваль.

Он добавил, что Россия в районе Покровска отправляет своих солдат "на утилизацию" фактически круглосуточно. Украинские защитники отбивают десятки штурмов, уничтожая оккупантов.

"Это только наша бригада. Если взять всех вместе, то каждый день колоссальные потери они несут. Их это не останавливает. Эти потери они могут восстанавливать. И как только группа заходит, мы ее уничтожаем, отбиваем штурм. За ней сразу же другая заходит группа", - объяснил руководитель пресс-службы Нацгвардии.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске? / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал, что штурм Покровска сразу не начнется. Как сообщил комбат "Волков да Винчи" Сергей Филимонов, перед попыткой войти в населенный пункт россияне обычно обрезают логистические маршруты и пытаются обойти город с двух сторон.

Недавно, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что враг несет большие потери. Он акцентировал на том, что Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных. Командование просчитывает и готовится ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага.

Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" информировал, что оккупанты пытаются захватить Покровск. Враг оккупировал населенные пункты поблизости и продолжает свое наступление с флангов. И уже стало известно, что россияне были замечены в окрестностях Покровска.

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Что такое Нацгвардия?

Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

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