Света в Украине будет больше: график отключения электроэнергии на 15 декабря

Коротко:
- 15 декабря графики отключения света в Украине будут действовать с 08:00 до 22:00
- Будут применять одну и две очереди
В воскресенье, 15 декабря, в Украине будут применяться ограничения электроэнергии, однако они будут несколько слабее. Графики отключений света будут действовать с 08:00 до 22:00. Об этом сообщило Укрэнерго.
Для промышленности и бизнеса ограничения электроэнергии будут применять с 08:00 до 22:00. Для бытовых потребителей будет действовать одна и две очереди отключений в разное время суток:
- 08:00 - 14:00 - одна очередь отключений;
- 14:00 - 17:00 - две очереди отключений;
- 17:00 - 22:00 - одна очередь отключений.
Энергетики отметили, что причиной введения ограничений является повреждение объектов энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре
"Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - рассказали в компании.
В то же время Укрэнерго отметило, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Украинцы могут найти актуальную информацию о графиках отключений на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", - призвали в компании.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, 13 декабря Россия осуществила массированную ракетную атаку по энергообъектам Украины. Вследствие попаданий Укрэнерго усилило отключения электроэнергии.
В субботу, 14 декабря, графики отключений света действуют все сутки. Ограничения применяют в объемах одной и двух очередей.
Как сообщал Главред, зимой в Украине отключения электричества для бытовых потребителей будут составлять 4-8 часов в сутки, с двумя-тремя очередями отключений. Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил, что прогноз зависит от региона: после обстрелов некоторые города, в частности Одесса и Харьков, могут испытывать более длительные отключения, тогда как в других городах время без электричества будет меньше.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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