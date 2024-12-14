Света в Украине будет больше: график отключения электроэнергии на 15 декабря

Графики отключений электроэнергии будут действовать в течение четырнадцати часов, сообщили в Укрэнерго.

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График отключения света на 15 декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Коротко:

15 декабря графики отключения света в Украине будут действовать с 08:00 до 22:00

Будут применять одну и две очереди

В воскресенье, 15 декабря, в Украине будут применяться ограничения электроэнергии, однако они будут несколько слабее. Графики отключений света будут действовать с 08:00 до 22:00. Об этом сообщило Укрэнерго.

Для промышленности и бизнеса ограничения электроэнергии будут применять с 08:00 до 22:00. Для бытовых потребителей будет действовать одна и две очереди отключений в разное время суток:

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08:00 - 14:00 - одна очередь отключений;

14:00 - 17:00 - две очереди отключений;

17:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

Энергетики отметили, что причиной введения ограничений является повреждение объектов энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре

"Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - рассказали в компании.

В то же время Укрэнерго отметило, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Украинцы могут найти актуальную информацию о графиках отключений на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", - призвали в компании.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, 13 декабря Россия осуществила массированную ракетную атаку по энергообъектам Украины. Вследствие попаданий Укрэнерго усилило отключения электроэнергии.

В субботу, 14 декабря, графики отключений света действуют все сутки. Ограничения применяют в объемах одной и двух очередей.

Как сообщал Главред, зимой в Украине отключения электричества для бытовых потребителей будут составлять 4-8 часов в сутки, с двумя-тремя очередями отключений. Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил, что прогноз зависит от региона: после обстрелов некоторые города, в частности Одесса и Харьков, могут испытывать более длительные отключения, тогда как в других городах время без электричества будет меньше.

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