РФ готовит новые массированные удары: какое количество атак может ждать украинцев

РФ пытается давить на Украину.

https://glavred.info/ukraine/rf-gotovit-novye-massirovannye-udary-kakoe-kolichestvo-atak-mozhet-zhdat-ukraincev-10622264.html Ссылка скопирована

Атака РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Главное из заявления эксперта:

РФ может осуществить еще 2-4 атаки до 20 января

Целью врага является попытка давления до инаугурации Трампа

России нужно минимум 72 часа, чтобы подготовиться к следующей массированной атаке

Страна-агрессор Россия до 20 января может осуществить еще от 2 до 4 массированных атак по Украине. Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, после сегодняшнего комбинированного обстрела пауза будет в любом случае. Опыт показывает, что при масштабных атаках россиянам нужна пауза минимум трое суток и максимальная - неделя, или 2-3-4 недели.

видео дня

"По моему мнению, враг будет пробовать до 20 января осуществить еще 2-3 массированные атаки. В целом Россия запланировала на этот период с ноября по январь провести 5-7 атак. Уже три атаки похожие они провели. То есть еще от 2 до 4 атак они попытаются провести до 20 января", - считает эксперт.

Мусиенко также добавляет, что целью врага является попытка давления до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

"РФ пытается давить на Украину, деморализовать наш тыл, показать для Штатов картинку, мол, у России есть все возможности наносить удары. Поэтому враг готовится к следующим атакам, но минимальный рубеж составляет 72 часа. Раньше в принципе - это мало возможно. Я сейчас именно о масштабной атаке, потому что менее масштабные - это уже вероятнее", - подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Ракеты РФ / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Россия 13 декабря массированно атаковала ракетами энергосистему, транспортные сети и ключевые объекты по всей Украине. Страна-агрессор применила крылатые ракеты воздушного и морского базирования, кинжалы, баллистику и шахеды.

В Воздушных Силах рассказали, что радиотехническими войсками за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БпЛА.

Кроме того, из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты, в Украине увеличили графики отключения света.

Читайте также:

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред