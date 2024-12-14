Водители могут ошибаться: как законно и безопасно перевезти елку в автомобиле

Чтобы избежать штрафов и позаботиться о безопасности на дороге, водителям следует соблюдать несколько простых правил при транспортировке елки.

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Как правильно транспортировать елку / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как подготовиться к перевозке елки

Как правильно перевозить дерево на крыше авто

С приближением новогодних праздников у многих водителей возникают вопросы относительно правильной и законной перевозки новогодней елки. Главред собрал ключевые советы для безопасной транспортировки новогодней елки.

Первым делом перед поездкой подготовьте необходимые материалы для упаковки елки: плотный мешок, пленку или веревку. Если на елочном рынке нет упаковочной машины для создания сетчатого кокона, обмотайте дерево вручную, чтобы не испачкать и не повредить автомобиль.

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Если вы решили перевозить новогоднюю красавицу в салоне авто, следует положить елку таким образом, чтобы она не мешала управлению автомобилем.

Ни в коем случае не размещайте дерево на переднем пассажирском сиденье. Лучше всего поместить елку в багажник или на крышу автомобиля.

Портал Auto24 передает, чтобы транспортировать елку на крыше авто, ее следует привязать стволом к багажнику (срезанной частью) елки к передней части автомобиля.

Если в автомобиле нет рейлингов, вы можете открыть дверь и протянуть веревку через кабину, а затем подняться на крышу. Однако такой способ может повредить дверные уплотнители, поэтому следует быть осторожными.

Важно напомнить, что елка не должна сильно выступать за габариты авто.

Согласно правилам дорожного движения, если груз выступает по ширине более 0,4 м, а спереди или сзади на 1 м от внешнего края переднего или заднего габаритного фонаря, он должен быть обозначен красной лентой, флажком или светоотражающим элементом. Этого требуют пп. 22.4 и 30.3 ПДД Украины. Если игнорировать правила, это приведет к штрафу, кроме этого можете создать аварийную ситуацию на дороге во время транспортировки елки.

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