Когда не стоит ставить елку дома в 2024 году: астролог назвала точные даты

В декабре есть несколько неблагоприятных дат для установки новогодней красавицы.

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Когда ставить елку / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда стоит украшать елку

Почему важно ставить новогоднюю елку в определенные дни месяца

На первый взгляд, определение конкретного дня для установки новогодней елки в доме может показаться несущественным. Однако, астролог Юлия Кузменчук считает, что ставить елку надо в определенную дату.

По ее словам, елка является важным атрибутом зимних праздников, поэтому украшать дерево лучше в особые даты, чтобы вместе с ним активировать энергию благополучия и счастья на весь год.

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"Правильно подобранный день поможет не только активировать энергии здоровья или гармонии, но и привлечь положительные события в вашей жизни.", - рассказала астролог.

Она отмечает, что в декабре есть несколько неблагоприятных дат для установки новогодней красавицы:

1 - не желательно рожденным в год Змеи;

3 - не желательно рожденным в год Овцы;

5 - не желательно рожденным в год Петуха;

10 - не желательно рожденным в год Тигра;

14 - не желательно рожденным в год Лошади;

18 - не желательно рожденным в год Собаки;

22 - не желательно рожденным в год Тигра;

26 - не желательно рожденным в год Лошади;

28 - не желательно рожденным в год Обезьяны;

30 - не желательно рожденным в год Собаки.

Во все остальные числа декабря, можно смело украшать елку и наслаждаться новогодней атмосферой.

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Почему на новогодние праздники ставят елку? Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, используемое как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.

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