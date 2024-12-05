Когда не стоит ставить елку дома в 2024 году: астролог назвала точные даты

Вы узнаете:
- Когда стоит украшать елку
- Почему важно ставить новогоднюю елку в определенные дни месяца
На первый взгляд, определение конкретного дня для установки новогодней елки в доме может показаться несущественным. Однако, астролог Юлия Кузменчук считает, что ставить елку надо в определенную дату.
По ее словам, елка является важным атрибутом зимних праздников, поэтому украшать дерево лучше в особые даты, чтобы вместе с ним активировать энергию благополучия и счастья на весь год.
"Правильно подобранный день поможет не только активировать энергии здоровья или гармонии, но и привлечь положительные события в вашей жизни.", - рассказала астролог.
Она отмечает, что в декабре есть несколько неблагоприятных дат для установки новогодней красавицы:
- 1 - не желательно рожденным в год Змеи;
- 3 - не желательно рожденным в год Овцы;
- 5 - не желательно рожденным в год Петуха;
- 10 - не желательно рожденным в год Тигра;
- 14 - не желательно рожденным в год Лошади;
- 18 - не желательно рожденным в год Собаки;
- 22 - не желательно рожденным в год Тигра;
- 26 - не желательно рожденным в год Лошади;
- 28 - не желательно рожденным в год Обезьяны;
- 30 - не желательно рожденным в год Собаки.
Во все остальные числа декабря, можно смело украшать елку и наслаждаться новогодней атмосферой.
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Почему на новогодние праздники ставят елку?
Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, используемое как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.
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