Результат ужаснул: женщина показала, что будет если помыть искусственную елку

Вы узнаете:
- Нужно ли мыть искусственную елку
- Как правильно мыть искусственную елку
С началом праздничного сезона многие люди извлекают свои искусственные елки с чердаков, гаражей или складских помещений. Они популярны из-за удобства использования по сравнению с живыми деревьями, сообщает Express.
Главред выяснил, что будет если помыть искусственную новогоднюю елку.
Нужно ли мыть искусственную елку
Однако недавно Таня Бентли Уорд поделилась в соцсетях неприятным открытием: после мытья ее искусственной елки результаты оказались значительно хуже, чем она ожидала. Ранее Таня заметила, что дерево было запыленным, и решила его обновить.
"Как она может быть такой запыленной?! В прошлом году я уже упоминала, какой запыленной была елка. В этом году Джонни организовал для меня систему, чтобы я промывала и сушила ветки перед тем, как мы украшаем дом. Вы когда-нибудь чистили свою елку?! Наша была намного хуже, чем я думала", - отмечает женщина.
Смотрите видео о том, что будет если помыть искусственную новогоднюю елку:
Как почистить елку
По рекомендациям сайта The Spruce, искусственные елки следует чистить ежегодно.
"Почистите предварительно освещенную или неосвещенную елку в конце праздничного сезона и еще раз, когда она будет снова собрана", - сказал один из экспертов.
Для этого стоит очищать ветки по одной, используя микрофибровую ткань или пылесос. В труднодоступных местах помогут фен или специальные насадки для пылесоса.
Чтобы избежать повреждений и вредителей, эксперты советуют хранить дерево в герметичном пакете или контейнере, поскольку картон может привлекать мышей. Размещение контейнера в сухом прохладном месте дополнительно защитит дерево.
Перед очисткой и хранением обязательно нужно выключить дерево из розетки и снять все украшения. Это поможет сохранить его в хорошем состоянии на следующий год.
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