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Откуда пошла традиция ставить елку на Новый год: когда наряжать елку 2024

Юрий Берендий
13 ноября 2024, 15:59
161
Традиция ставить елку на Новый год имеет глубокие корни и символизм, который веками объединяет семьи в ожидании праздников.
Откуда пошла традиция ставить елку на Новый год: когда наряжать елку 2024
Откуда пошла традиция ставить елку - когда наряжать елку 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Откуда пошла традиция ставить елку на Новый год
  • Когда правильно ставить елку в 2024 году

Украшенная яркими игрушками и сияющими гирляндами, зеленая елка стала символом зимних праздников. Но откуда происходит эта традиция? Ответ кроется в истории, которая охватывает многовековые верования и культуры разных народов, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Главред выяснил, почему на Новый год принято ставить елку.

Зачем ставят рождественскую елку

"Ель имела особое значение задолго до появления христианства," - рассказывают журналисты.

В давние времена люди верили, что хвойные деревья пользуются почетом солнца. Это поверье объясняло, почему ель остается зеленой даже в самую холодную зиму, символизируя вечную жизнь.

"Ветки хвои, которые сохраняют свежесть в любое время года, стали символом устойчивости", - подчеркивают в сюжете "Сніданку з 1+1".

Люди верили, что среди этих веток живут духи, поэтому украшали дома вечнозелеными растениями, пытаясь получить их благосклонность.

Кто придумал ставить елку на Новый год - как елка связана с Рождеством

"Традиция украшать елку на зимние праздники берет начало из Германии благодаря основателю протестантизма Мартину Лютеру", - отмечают журналисты.

По одной из версий, в сочельник он увидел ель, над которой сияла звезда. Это зрелище настолько его поразило, что он принес дерево домой, украсил его свечами и установил на верхушке деревянную звезду, которая символизировала Вифлеемскую звезду.

"Именно после Лютера елка стала символом Рождества в Германии", - добавляют в сюжете.

Смотрите видео о том, как елка связана с Рождеством:

Откуда пошел обычай наряжать елку

Первые елочные украшения были совсем не похожи на современные игрушки. "Елки украшали сладостями, печеньем и яблоками", - рассказывают журналисты "Сніданку з 1+1".

По легенде, из-за неурожая фруктов в 1848 году в Германии начали изготавливать первые стеклянные шарики.

"Эти яркие украшения быстро стали важным элементом праздничной атмосферы, распространившись далеко за пределы Германии", - объясняют они.

Как елка стала символом Нового года

"Постепенно обычай украшать елку на Рождество распространился по Европе и миру", - подчеркивают журналисты "Сніданку з 1+1".

В 1840 году елку впервые установили в Париже, а затем и в Англии, где праздничное дерево украсили в Королевском дворце. Позже немецкие эмигранты принесли эту традицию в Америку, и с тех пор новогодняя елка стала символом праздников на всех континентах.

Когда правильно ставить елку на Новый год

Каждый год перед праздниками возникает один важный вопрос - когда лучше ставить новогоднюю елку, чтобы создать атмосферу праздника, но в то же время сохранить деревце в хорошем состоянии? Оливия Хит, эксперт проекта "House Beautiful", поделилась несколькими популярными традициями, которые помогут определить оптимальное время для установки елки в 2024 году.

"В Викторианскую эпоху елку традиционно ставили гораздо позже в декабре, часто во второй половине дня накануне Рождества", - рассказывает Оливия Хит.

Эта традиция происходит из Германии, где было принято устанавливать елку 24 декабря. Таким образом, во многих европейских странах рождественское дерево появлялось только за день до праздника.

Когда ставить елку на Новый год по христианству - когда ставить елку 2024

Важным ориентиром в выборе даты для установки елки является период Адвента.

"Адвент - это время подготовки к Рождеству, символизирующее рождение Иисуса", - объясняет эксперт.

По христианской традиции, елку обычно ставят в начале Адвента, который в этом году начнется 1 декабря, в четвертое воскресенье перед Рождеством. Это позволяет отметить начало праздничного периода с духовной символикой и соответствующим настроением.

Когда ставить елку в декабре 2024 года

"Начало декабря - это также популярный выбор, ведь многие семьи стремятся украсить свои дома в начале самого праздничного месяца", - отмечает Хит.

Большинство людей считают, что именно 1 декабря открывает официальный отсчет до Рождества. Кроме того, первые выходные декабря также являются прекрасным временем, чтобы украсить дом и поднять праздничный дух.

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Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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