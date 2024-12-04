Эксперты призвали промыть окна раствором из уксуса в декабре: для чего это нужно

Специалисты по мытью окон поделились эффективным способом борьбы с конденсатом, сыростью и плесенью этой зимой - метод прост и занимает всего несколько секунд.

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Эксперты призвали промыть окна раствором из уксуса в декабре - что известно / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как избавиться от конденсата на окнах

Как сделать раствор для мытья окон в домашних условиях

Для чего промывать окна раствором уксуса

Эксперт предложил эффективный способ борьбы с зимним конденсатом в доме, который поразил своей простотой и эффективностью. В холодный сезон конденсат, сырость и плесень становятся серьезной проблемой для многих домохозяйств, независимо от типа жилья. Из-за разницы температур между теплым воздухом в помещении и холодным стеклом на окнах образуется влага, которая способствует развитию сырости и плесени, передает Mirror.

Главред выяснил, для чего промывать окна раствором из уксуса.

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Специалисты из компании Cardiff Window Cleaner поделились советом, как предотвратить это явление. Если вы замечаете утром запотевшие стекла в спальне, они рекомендуют использовать самодельный раствор, который не только удаляет конденсат, но и предотвращает его повторное образование.

Для приготовления раствора нужно смешать два стакана воды, один стакан белого уксуса и немного моющего средства. Это простое средство эффективно устраняет надоедливую проблему, сохраняя окна сухими даже в холодное время года.

"Затем налейте эту смесь в бутылку с распылителем и сбрызните окна раствором. Белый уксус создает защитный барьер, а мыло разрушает поверхностное натяжение капель воды на окнах. Уксус также эффективно удаляет плесень и может помочь предотвратить ее повторное образование", - советуют специалисты.

Специалисты по мытью окон советуют после нанесения самодельного раствора оставить его высыхать естественным путем - без необходимости вытирать окна. Они отмечают, что использование губки или ткани может замедлить процесс высыхания, поэтому лучше дать раствору выполнить свою работу самостоятельно.

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