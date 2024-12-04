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Эксперты призвали промыть окна раствором из уксуса в декабре: для чего это нужно

Юрий Берендий
4 декабря 2024, 05:03
650
Специалисты по мытью окон поделились эффективным способом борьбы с конденсатом, сыростью и плесенью этой зимой - метод прост и занимает всего несколько секунд.
Эксперты призвали промыть окна раствором из уксуса в декабре: для чего это нужно
Эксперты призвали промыть окна раствором из уксуса в декабре - что известно / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как избавиться от конденсата на окнах
  • Как сделать раствор для мытья окон в домашних условиях
  • Для чего промывать окна раствором уксуса

Эксперт предложил эффективный способ борьбы с зимним конденсатом в доме, который поразил своей простотой и эффективностью. В холодный сезон конденсат, сырость и плесень становятся серьезной проблемой для многих домохозяйств, независимо от типа жилья. Из-за разницы температур между теплым воздухом в помещении и холодным стеклом на окнах образуется влага, которая способствует развитию сырости и плесени, передает Mirror.

Главред выяснил, для чего промывать окна раствором из уксуса.

видео дня

Специалисты из компании Cardiff Window Cleaner поделились советом, как предотвратить это явление. Если вы замечаете утром запотевшие стекла в спальне, они рекомендуют использовать самодельный раствор, который не только удаляет конденсат, но и предотвращает его повторное образование.

Для приготовления раствора нужно смешать два стакана воды, один стакан белого уксуса и немного моющего средства. Это простое средство эффективно устраняет надоедливую проблему, сохраняя окна сухими даже в холодное время года.

"Затем налейте эту смесь в бутылку с распылителем и сбрызните окна раствором. Белый уксус создает защитный барьер, а мыло разрушает поверхностное натяжение капель воды на окнах. Уксус также эффективно удаляет плесень и может помочь предотвратить ее повторное образование", - советуют специалисты.

Специалисты по мытью окон советуют после нанесения самодельного раствора оставить его высыхать естественным путем - без необходимости вытирать окна. Они отмечают, что использование губки или ткани может замедлить процесс высыхания, поэтому лучше дать раствору выполнить свою работу самостоятельно.

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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