Вы узнаете:
- Как избавиться от конденсата на окнах
- Как сделать раствор для мытья окон в домашних условиях
- Для чего промывать окна раствором уксуса
Эксперт предложил эффективный способ борьбы с зимним конденсатом в доме, который поразил своей простотой и эффективностью. В холодный сезон конденсат, сырость и плесень становятся серьезной проблемой для многих домохозяйств, независимо от типа жилья. Из-за разницы температур между теплым воздухом в помещении и холодным стеклом на окнах образуется влага, которая способствует развитию сырости и плесени, передает Mirror.
Главред выяснил, для чего промывать окна раствором из уксуса.
Специалисты из компании Cardiff Window Cleaner поделились советом, как предотвратить это явление. Если вы замечаете утром запотевшие стекла в спальне, они рекомендуют использовать самодельный раствор, который не только удаляет конденсат, но и предотвращает его повторное образование.
Для приготовления раствора нужно смешать два стакана воды, один стакан белого уксуса и немного моющего средства. Это простое средство эффективно устраняет надоедливую проблему, сохраняя окна сухими даже в холодное время года.
"Затем налейте эту смесь в бутылку с распылителем и сбрызните окна раствором. Белый уксус создает защитный барьер, а мыло разрушает поверхностное натяжение капель воды на окнах. Уксус также эффективно удаляет плесень и может помочь предотвратить ее повторное образование", - советуют специалисты.
Специалисты по мытью окон советуют после нанесения самодельного раствора оставить его высыхать естественным путем - без необходимости вытирать окна. Они отмечают, что использование губки или ткани может замедлить процесс высыхания, поэтому лучше дать раствору выполнить свою работу самостоятельно.
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The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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