Творит чудеса: эксперты призвали делать одно действие с унитазом перед каждым смыванием

Эксперт поделилась полезными советами для эффективной уборки в ванной комнате, обратив внимание на одну распространенную ошибку, которую часто допускают.

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Как быстро убрать в ванной - эксперты назвали распространенную ошибку с унитазом / Коллаж Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Нужно ли опускать крышку унитаза перед смыванием

Как правильно мыть ванную

Ванная комната бесспорно относится к самым грязным помещениям в доме, поэтому правильная уборка является чрезвычайно важной. Эксперт поделилась советами, которые помогут справиться с этой задачей эффективнее, обращая внимание на одну из самых распространенных ошибок, которую допускают люди.

Исследовательница молекулярной вирусологии и аспирантка Университета Нового Южного Уэльса Эмма Хардинг в интервью для "Honey Living" отметила, что разные участки ванной комнаты нуждаются в уборке с разной частотой, передает Mirror.

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Главред выяснил, как правильно убирать в ванной.

Еще до начала использования моющих средств Эмма рекомендует избегать одной ключевой ошибки: всегда смывать воду в унитазе с опущенной крышкой.

Она объясняет, что оставленная открытой крышка позволяет микрочастицам из унитаза разлетаться и оседать на поверхностях в ванной комнате и даже за ее пределами. Чтобы предотвратить распространение микробов, она советует придерживаться этого простого правила.

Что касается частоты уборки, Эмма отмечает, что универсальных рекомендаций здесь нет. Каждая зона - унитаз, ванна, душ или раковина - требует отдельного подхода. Кроме того, частота и способ использования этих приборов также влияют на то, как часто их следует очищать.

"Если кто-то недавно болел, ванную комнату следует тщательно убирать после выздоровления, чтобы предотвратить заражение других людей, в противном случае достаточно убирать раз в неделю. Полы, как правило, требуют уборки меньше, чем поверхности, к которым часто прикасаются, такие как краны и душевые кабины", - отметила эксперт.

Эксперт советует очищать ванну перед каждым использованием, чтобы удалить микробы, которые могли остаться после предыдущего купания.

По ее мнению, ополаскивание мыльной водой вполне достаточно, поскольку она эффективно уничтожает широкий спектр микробов, делая ее идеальным средством для регулярной очистки поверхностей.

"Раз в месяц или если вы заметили накопление накипи, цветной налет или скользкие поверхности, вам следует использовать более сильное чистящее средство, которое также дезинфицирует", - добавляет она.

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