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Как сделать елку пышнее: удивительный лайфхак "взорвал" сеть

Мария Николишин
5 декабря 2024, 03:00
16
Женщина поделилась простым способом, как сделать елку более пышной и пушистой.
Как сделать елку пышнее: удивительный лайфхак 'взорвал' сеть
Как сделать елку пышнее / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Чем можно закрыть промежутки на елке
  • Что поможет сделать её пышной

Многие украинцы выбирают на Рождество и Новый год искусственную елку. Она всегда красивая, не осыпается и служит много лет. Однако, со временем, елка выглядит изношенной, что очень огорчает.

Главред решил разобраться, как восстановить искусственную елку и сделать её более пышной.

видео дня

Как сделать елку более пушистой

Как пишет издание express.co.uk, одна женщина предлагает быстрый трюк для тех, кто желает продлить жизнь своей искусственной елки.

Она кардинально меняет свою елку, используя "дождик", который соответствует цвету веток.

"Послушайте, Рождество - довольно дорогой праздник. Позвольте мне показать вам самый простой способ получить более пышную елку без необходимости покупать действительно дорогую", - сказала она.

Женщина подчеркнула, что "дождик" нужно выбирать того же цвета, что и елка, ведь к нему не нужно привлекать внимание, а наоборот, растушевывать.

"Вместо того, чтобы обматывать его вокруг елки, как вы обычно делаете, ходите туда-сюда по горизонтали, заполняя все промежутки. Двигаясь туда-сюда, а не вокруг дерева, вы будете иметь достаточно ленты спереди, и она не запутается, когда вы будете снимать её позже", - подчеркнула она.

Как украшать елку "дождиком" - видео:

@thehomechic Неплохо для елки за £45 ??? Wake up, girls-Christmas is here! Только что получила свою первую елку для нового дома и готова украшать! Мне всегда нравилось видеть эти полные, пышные елки, но я нашла способ добиться такого вида без огромного ценника. Все начинается с правильного распушивания! Следуйте за другими рождественскими советами и хитростями! ✨ #christmastree#setupmychristmastree#howtofluffachristmastree#christmas2024♬ Holly Jolly Christmas - Michael Bublé

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