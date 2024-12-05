Место имеет значение: куда категорически нельзя ставить новогоднюю елку - астролог

Важно выбрать правильное место для елки, чтобы праздничное дерево принесло счастье и благополучие.

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Где установить елку в доме / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему важно ставить елку в правильном месте

Где установить новогоднюю красавицу в год Деревянной Зеленой Змеи

Все ближе к праздникам многие люди начинают обдумывать, где лучше всего расположить елку, чтобы новогодняя красавица не только органично вписалась в интерьер, но и способствовала появлению энергии благополучия и счастья на весь следующий год. Астролог Юлия Кузменчук рассказала, какие места лучше всего подходят, чтобы установить новогоднюю елку в год Деревянной Зеленой Змеи.

По ее словам, наиболее благоприятные сектора для елки - северный и юго-западный. Главред со ссылкой на Кузменчук добавляет, что также благоприятными являются северо-восточный и восточный секторы.

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"Но, если у вас никак не получается поставить елку в благоприятных местах и вы вынуждены установить новогоднюю красавицу в другом месте, - тогда не включайте гирлянды и используйте украшения в цветах металла и воды: серебряный, белый, золотой, желтый, синий.", - подчеркнула она.

Астролог отметила, что нежелательно устанавливать новогоднюю елку в 2025 году в западном и северо-западном секторе, ведь это наиболее неблагоприятные места для новогодней елки.

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Почему на новогодние праздники ставят елку? Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, используемое как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.

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