В чем встречать Новый год 2025: астролог назвала лучшие цвета для Зодиаков

Цвет наряда имеет мощную энергетику, способную влиять на настроение и будущий успех.

https://glavred.info/life/v-chem-vstrechat-novyy-god-2025-astrolog-nazvala-luchshie-cveta-dlya-zodiakov-10620206.html Ссылка скопирована

Что одеть на Новый год / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

В чем встречать Новый год

Какой цвет по знаку Зодиака вам подходит

В ночь на 1 января 2025 года выбор наряда может стать решающим, ведь, по разным украинским поверьям, оно будет влиять на энергетику в течение всего года. Астролог Лия Лагуз в интервью для РБК-Украина поделилась важными советами для тех, кто желает встретить праздники так, чтобы удача сопровождала их в течение года.

Астролог прежде всего рекомендует выбирать цвета для новогодних празднований, ориентируясь на элементы и планеты, которые управляют вашим знаком Зодиака.

видео дня

По словам Лагуз, цвет имеет мощную энергетику, способную влиять на настроение и успех.

Чтобы не разозлить Деревянную Змею, Зодиакам стоит прислушаться к советам астролога.

Например, в новогоднюю ночь Овны (21 марта - 19 апреля) могут носить наряды, которые имеют красные, оранжевые и золотые цвета. Эти оттенки усиливают энергию и решительность.

Телец (20 апреля - 20 мая) может выбрать одежду в зеленых, розовых и белых оттенках. По словам астролога, такие цвета дарят спокойствие и гармонию, что особенно важно для этого знака.

Близнецам (21 мая - 20 июня) следует обратить внимание на желтые, голубые, фиолетовые. Эти оттенки усиливают интеллектуальные способности и настрой к новым начинаниям.

Рак (21 июня - 22 июля) - серебристые, белые, мятные цвета. Они гармонизируют эмоции и помогают создать уютную атмосферу.

Знаки Зодиака / Инфографика: Главред

Лев (23 июля - 22 августа) - золотые, желтые, красные цвета. Такие оттенки активируют творческий потенциал и повышают уверенность в себе.

Если в новом году Девы (23 августа - 22 сентября) хотят обрести спокойствие и баланс, то стоит выбрать бежевые, коричневые и пастельные цвета.

Весы (23 сентября - 22 октября) - вам принесут счастье розовые, голубые, серебристые цвета. Они способствуют гармонии и творчеству.

А вот Скорпионам (23 октября - 21 ноября) больше подойдут темные оттенки.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря) - вам нужны фиолетовые, голубые, бирюзовые оттенки. Именно они способствуют мудрости и оптимизму.

Козерог (22 декабря - 19 января) - серые, черные, коричневые. Эти цвета добавляют стабильности и практичности.

Водолеям (20 января - 18 февраля) следует присмотреться к синим, сиреневым и серебристым цветам. Оттенки, в вашем случае, усиливают интуицию и новаторский подход.

Рыбам (19 февраля - 20 марта) на Новый год принесут успех зелено-голубые, жемчужные цвета.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред