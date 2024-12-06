В чем встречать Новый год 2025: астролог назвала лучшие цвета для Зодиаков

Вы узнаете:
- В чем встречать Новый год
- Какой цвет по знаку Зодиака вам подходит
В ночь на 1 января 2025 года выбор наряда может стать решающим, ведь, по разным украинским поверьям, оно будет влиять на энергетику в течение всего года. Астролог Лия Лагуз в интервью для РБК-Украина поделилась важными советами для тех, кто желает встретить праздники так, чтобы удача сопровождала их в течение года.
Астролог прежде всего рекомендует выбирать цвета для новогодних празднований, ориентируясь на элементы и планеты, которые управляют вашим знаком Зодиака.
По словам Лагуз, цвет имеет мощную энергетику, способную влиять на настроение и успех.
Чтобы не разозлить Деревянную Змею, Зодиакам стоит прислушаться к советам астролога.
Например, в новогоднюю ночь Овны (21 марта - 19 апреля) могут носить наряды, которые имеют красные, оранжевые и золотые цвета. Эти оттенки усиливают энергию и решительность.
Телец (20 апреля - 20 мая) может выбрать одежду в зеленых, розовых и белых оттенках. По словам астролога, такие цвета дарят спокойствие и гармонию, что особенно важно для этого знака.
Близнецам (21 мая - 20 июня) следует обратить внимание на желтые, голубые, фиолетовые. Эти оттенки усиливают интеллектуальные способности и настрой к новым начинаниям.
Рак (21 июня - 22 июля) - серебристые, белые, мятные цвета. Они гармонизируют эмоции и помогают создать уютную атмосферу.
Лев (23 июля - 22 августа) - золотые, желтые, красные цвета. Такие оттенки активируют творческий потенциал и повышают уверенность в себе.
Если в новом году Девы (23 августа - 22 сентября) хотят обрести спокойствие и баланс, то стоит выбрать бежевые, коричневые и пастельные цвета.
Весы (23 сентября - 22 октября) - вам принесут счастье розовые, голубые, серебристые цвета. Они способствуют гармонии и творчеству.
А вот Скорпионам (23 октября - 21 ноября) больше подойдут темные оттенки.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря) - вам нужны фиолетовые, голубые, бирюзовые оттенки. Именно они способствуют мудрости и оптимизму.
Козерог (22 декабря - 19 января) - серые, черные, коричневые. Эти цвета добавляют стабильности и практичности.
Водолеям (20 января - 18 февраля) следует присмотреться к синим, сиреневым и серебристым цветам. Оттенки, в вашем случае, усиливают интуицию и новаторский подход.
Рыбам (19 февраля - 20 марта) на Новый год принесут успех зелено-голубые, жемчужные цвета.
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