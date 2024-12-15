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РФ пытается захватить новый плацдарм: названы самые "горячие" участки фронта

Алексей Тесля
15 декабря 2024, 10:57обновлено 15 декабря, 12:14
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Продолжаются напряженные боестолкновения на окраине и в городской застройке Курахово.
ВСУ, война
ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Главное:

  • Враг пытается создать плацдарм на западном берегу реки Оскол
  • ВСУ улучшают тактическое положение

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в течение суток противник в стремлении улучшить тактическое положение атаковал укрепления Сил обороны Украины в районе севернее и восточнее Лозовой, юго-восточных окраин Песчаного.

Враг успеха не имел, понес потери и отошел, говорится в сообщении ОСГВ "Хортица" в Telegram.

видео дня

Украинские защитник отмечают, что враг не оставил попыток создания плацдарма на западном берегу реки Оскол и проводил активные штурмовые действия южнее Двуречной.

Кроме того, продолжаются напряженные боестолкновения на окраине и в городской застройке Курахово, в городской застройке Часова Яра, восточнее Кругляковки и в районе населенного пункта Шевченко. Тяжелые бои ведутся и в районе Благодатного, Новотроицкого, Раздольного, уточняется в сообщении.

Screenshot
Screenshot / t.me/Khortytsky_wind

"Ситуация сложная, быстротечная, динамичная. В настоящее время подразделениями наших войск проводятся мероприятия по улучшению тактического положения", - добавили в ОСГВ "Хортица".

Screenshot
/ t.me/Khortytsky_wind

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее аналитики DeepState предупредили об угрозе окружения украинских сил в районе населенного пункта Успеновка, что вблизи Курахово. Однако в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины на некоторых направлениях превосходят российские в артиллерии в 3 раза. Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения РФ превосходила Украину в артиллерии в 5 раз.

Как сообщал Главред, враг атакует на Кураховском направлении с трех сторон, при этом плотность средств поражения оккупантов просто колоссальная. ВСУ взамен борются за то, чтобы противник не закрыл проезд в Успеновке, ведь это приведет к выводу войск Украины.

Больше новостей:

Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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