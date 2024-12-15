РФ пытается захватить новый плацдарм: названы самые "горячие" участки фронта

Продолжаются напряженные боестолкновения на окраине и в городской застройке Курахово.

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ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

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Враг пытается создать плацдарм на западном берегу реки Оскол

ВСУ улучшают тактическое положение

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в течение суток противник в стремлении улучшить тактическое положение атаковал укрепления Сил обороны Украины в районе севернее и восточнее Лозовой, юго-восточных окраин Песчаного.

Враг успеха не имел, понес потери и отошел, говорится в сообщении ОСГВ "Хортица" в Telegram.

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Украинские защитник отмечают, что враг не оставил попыток создания плацдарма на западном берегу реки Оскол и проводил активные штурмовые действия южнее Двуречной.

Кроме того, продолжаются напряженные боестолкновения на окраине и в городской застройке Курахово, в городской застройке Часова Яра, восточнее Кругляковки и в районе населенного пункта Шевченко. Тяжелые бои ведутся и в районе Благодатного, Новотроицкого, Раздольного, уточняется в сообщении.

Screenshot / t.me/Khortytsky_wind

"Ситуация сложная, быстротечная, динамичная. В настоящее время подразделениями наших войск проводятся мероприятия по улучшению тактического положения", - добавили в ОСГВ "Хортица".

/ t.me/Khortytsky_wind

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Ранее аналитики DeepState предупредили об угрозе окружения украинских сил в районе населенного пункта Успеновка, что вблизи Курахово. Однако в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины на некоторых направлениях превосходят российские в артиллерии в 3 раза. Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения РФ превосходила Украину в артиллерии в 5 раз.

Как сообщал Главред, враг атакует на Кураховском направлении с трех сторон, при этом плотность средств поражения оккупантов просто колоссальная. ВСУ взамен борются за то, чтобы противник не закрыл проезд в Успеновке, ведь это приведет к выводу войск Украины.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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