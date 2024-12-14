Штурмы оккупантов вышли на новый уровень: армия РФ атакует позиции ВСУ на 'Жигулях'

Основное:
- Армия РФ штурмует позиции ВСУ
- Во время атаки на украинские позиции, враг использовал "Жигуль" и гольф-кар
Российские оккупанты продолжают атаковать позиции украинских бойцов на Запорожском направлении. На этот раз противник использовал необычный транспорт. Кадрами штурма поделилась 3 бригада оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины.
В сообщении говорится, оккупанты в очередной раз пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины на Запорожском направлении, используя - старый "Жигуль" и гольф-кар.
"Операторы аэроразведки бригады "Спартан" быстро обнаружили очередную попытку оккупантов штурмовать позиции Сил обороны довольно необычным способом. Поэтому отчаянный маневр противника завершился неудачей", - написали бойцы.
После установления цели, к работе присоединились бойцы РПТКР, артиллеристы и операторы FPV-дронов. "Жигуль" и гольф-кар, которые россияне пытались использовать для "штурма" превратились в пепел, а пехота была ликвидирована.
Смотрите видео, как украинские бойцы уничтожают врага
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал спикер Сергей Братчук, оккупационная армия страны-агрессора России ищет бреши в обороне ВСУ, чтобы продвинуться на островную часть Днепра на Херсонском направлении. По его словам, таким образом враг хочет уменьшить так называемую "серую зону" и закрепиться на островной части, чтобы дальше работать над расширением плацдармов.
Недавно Главред со ссылкой на аналитиков DeepState писал, что в районе населенного пункта Успеновка, что вблизи Курахово существует угроза окружения бойцов ВСУ.
Впоследствии в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что эта информация не соответствует действительности. Подразделения ВСУ на этом направлении все еще задействованы для проведения оборонительных операций и отражают штурмы войск страны-агрессора России в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Анновка, Трудовое и Романовка.
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Что такое Нацгвардия?
Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначенное для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.
Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.
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