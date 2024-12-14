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Сократить "серую зону" на Херсонщине: Братчук предупредил об опасности со стороны РФ

Анна Косик
14 декабря 2024, 04:27
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Попытки оккупантов наступать на Херсонщине могут обернуться большими потерями для РФ.
Братчук, Херсон
ВСУ держат под огневым контролем острова на Херсонщине / Коллаж: Главред, фото: скрин с DeepState, скриншот

Что сказал Братчук:

  • Враг пытается найти слабые места в обороне ВСУ
  • Армия РФ осуществляет попытки прорыва на острова
  • ВСУ могут нанести противнику большие потери

Оккупационная армия страны-агрессора России ищет бреши в обороне ВСУ, чтобы продвинуться на островную часть Днепра на Херсонском направлении. Об этом в эфире FREEДОМ рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, таким образом враг хочет уменьшить так называемую "серую зону" и закрепиться на островной части, чтобы дальше работать над расширением плацдармов.

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"Они пытаются нащупать какие-то такие узкие места, где они могут переправиться на островную часть Днепра. Соответственно, с перспективой вполне вероятно такие планы могут существовать для того, чтобы выдвинуться в итоге на правый берег", - заметил он.

Однако здесь есть важные нюансы. Во-первых правый берег выше, чем левый и это затрудняет работу штурмовых групп и десанта. Также ВСУ держат под огневым контролем всю островную зону.

Поэтому, по прогнозу Братчука, еще во время передвижения оккупанты могут потерять как минимум половину плавсредств, которые будут применять, в результате действий украинских сил.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

Ранее Главред писал, что оккупационная армия страны-агрессора России активизировала свои усилия на Херсонском направлении. Там враг хочет захватить острова возле Херсона.

Накануне сообщалось, что российские войска могут прибегнуть к попыткам восстановления контроля над утраченными территориями в Херсонской области, что усиливает напряжение в регионе и требует повышенной готовности от Сил обороны Украины.

При этом, уже стало известно, что некоторые солдаты армии РФ намеренно ломают моторы, пробивают резиновые лодки и передают координаты бойцам ВСУ, чтобы избежать штурмов островов на Херсонщине.

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Кто такой Сергей Братчук?

Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.

С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

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