Сократить "серую зону" на Херсонщине: Братчук предупредил об опасности со стороны РФ

Что сказал Братчук:
- Враг пытается найти слабые места в обороне ВСУ
- Армия РФ осуществляет попытки прорыва на острова
- ВСУ могут нанести противнику большие потери
Оккупационная армия страны-агрессора России ищет бреши в обороне ВСУ, чтобы продвинуться на островную часть Днепра на Херсонском направлении. Об этом в эфире FREEДОМ рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
По его словам, таким образом враг хочет уменьшить так называемую "серую зону" и закрепиться на островной части, чтобы дальше работать над расширением плацдармов.
"Они пытаются нащупать какие-то такие узкие места, где они могут переправиться на островную часть Днепра. Соответственно, с перспективой вполне вероятно такие планы могут существовать для того, чтобы выдвинуться в итоге на правый берег", - заметил он.
Однако здесь есть важные нюансы. Во-первых правый берег выше, чем левый и это затрудняет работу штурмовых групп и десанта. Также ВСУ держат под огневым контролем всю островную зону.
Поэтому, по прогнозу Братчука, еще во время передвижения оккупанты могут потерять как минимум половину плавсредств, которые будут применять, в результате действий украинских сил.
Ситуация на Херсонщине - последние новости
Ранее Главред писал, что оккупационная армия страны-агрессора России активизировала свои усилия на Херсонском направлении. Там враг хочет захватить острова возле Херсона.
Накануне сообщалось, что российские войска могут прибегнуть к попыткам восстановления контроля над утраченными территориями в Херсонской области, что усиливает напряжение в регионе и требует повышенной готовности от Сил обороны Украины.
При этом, уже стало известно, что некоторые солдаты армии РФ намеренно ломают моторы, пробивают резиновые лодки и передают координаты бойцам ВСУ, чтобы избежать штурмов островов на Херсонщине.
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Кто такой Сергей Братчук?
Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.
С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.
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