В фокусе - защита неба: Зеленский провел первое заседание Технологической Ставки

Президент сообщил, что уже есть наработки для усиления воздушной обороны.

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Президент провел первое заседание Технологической Ставки / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, wikipedia.org, US Army

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Зеленский провел первое заседание Технологической Ставки

Основной темой встречи стало противодействие "шахедам" и ракетам

Появились первые контуры по дополнительной защите неба

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Технологической Ставки. Основной темой встречи стал вопрос защиты воздушного пространства страны. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Провел первую встречу Технологической Ставки. Это было фактически учредительное заседание. Специальный формат внедрения инноваций для обороны с участием ученых и производителей оружия, разработчиков технологических решений для наших Сил обороны и безопасности Украины", - отметил Зеленский.

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Президент добавил, что на заседании также присутствовали командующие, представители армии, разведки и Сил безопасности Украины.

"Сегодня сосредоточились на первой, ключевой задаче, а именно на защите неба. Это противодействие "шахедам" и ракетам", - рассказал глава государства.

По его словам, уже состоялся детальный разговор об усилении воздушной обороны страны, и есть первые наработки по дополнительному укреплению защиты. Зеленский подчеркнул, что на следующем заседании Технологической Ставки будут представлены конкретные решения.

Массированная атака РФ по Украине 13 декабря - главное

Как сообщал Главред, 13 декабря Россия нанесла ракетный удар по энергетическим объектам Украины. Укрэнерго вынужденно увеличило объемы отключений электроэнергии по всей стране.

Ракетная атака длилась почти три часа, а атака беспилотников - 11 часов. Больше всего пострадали Стрый, Бурштын, Одесса, Киевская агломерация, Кременчуг и Харьковская область.

Воздушные Силы сообщили, что радиотехническими войсками было обнаружено 287 воздушных целей, в том числе 94 ракеты и 193 БпЛА. Защитники неба сбили 80 крылатых ракет, одну баллистическую и 80 беспилотников.

После массированной атаки России по Украине министр иностранных дел Андрей Сибига снова призвал союзников срочно передать Украине системы ПВО. Он отметил, что Украине нужны 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T, чтобы лишить Россию средств террора.

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