РФ готовится к новой атаке по Украине: аналитик назвал экстремально опасные даты

Александр Коваленко предупредил украинцев о новой угрозе удара и применении "Орешника".

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Россия готовит "темный" Новый год для Украины / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред, скриншот

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РФ готовится к новому ракетному удару по Украине

Атака может произойти между 23 и 26 декабря

Самым опасным является время праздников, в частности Рождество и Новый год

Россия перешла к подготовке следующего массированного ракетного удара по Украине. Новую атаку враг может нанести во время новогодних праздников. Таким прогнозом поделился военный аналитик Александр Коваленко.

"Следует ожидать удара в период рождественских праздников, а также после них - враг вполне может попытаться отключить свет украинцам на Новый год и подсветить ночное небо "Орешником". Больной маньяк именно к этому может готовиться, и ждать от него чего-то другого не стоит", - заявил Коваленко.

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По его словам, между предыдущим российским ударом 28 ноября и нынешним прошло около двух недель. Этого достаточно для проведения доразведки, изучить, уточнить новые маршруты и подготовить боекомплект. Коваленко считает, что следующую массированную ракетную атаку РФ может быть осуществить в период между 23 и 26 декабря, что совпадает с новогодними праздниками.

"О том, что у оккупантов есть фетиш на нанесение ударов под праздники, известно давно. С начала полномасштабного вторжения практически каждый Новый год в Украине проходит под канонаду (до, во время и после часа "икс"). Рождество (особенно сейчас - оно отмечается в Украине в разрез с навязываемой идеологией РПЦ), Новый год и дни после него - это наиболее экстремально опасный период", - подчеркнул он.

Аналитик предположил, что Россия может начать подготовку нового удара с налета дронов и удара меньшим боекомплектом. Однако, как отметил Коваленко, наиболее интенсивными будут именно праздничные дни.

"Хотя нельзя сказать, что эти удары будут более массированными, чем те, что мы видели в ноябре. Такого ресурса у оккупантов нет - если, конечно, они хотят растянуть его на несколько дней (ударов). Разве что дополнят его дронами", - добавил он.

Угроза удара "Орешником"

Кроме того, эксперт не исключает, что Россия может снова применить ракету "Орешник". Враг способен повторно ударить ею по Украине до конца года.

"Но учитывая ее относительно посредственный эффект, вполне может совместить ее с массированными обстрелами на праздничные дни. И разрушения от обычного вооружения российская пропаганда будет списывать на эффект от "Орешника", который не имеет аналогов в мире", - отметил Коваленко.

Ракетный комплекс Кедр / Инфографика: Главред

Ракетная атака РФ по Украине 13 декабря - что известно

Напомним, 13 декабря Россия осуществила массированную ракетную атаку. Главной целью врага стала энергетическая инфраструктура Украины. Вследствие ударов по всей стране увеличить объемы отключений электроэнергии.

Как сообщал Главред, ракетная атака длилась около трех часов, а беспилотники атаковали Украину в течение 11 часов. Больше всего пострадали Стрый, Бурштын, Одесса, Киевская агломерация, Кременчуг и Харьковщина.

Воздушные силы Украины сообщили, что было обнаружено 287 воздушных целей, среди которых 94 ракеты и 193 БпЛА. Защитники неба сумели уничтожить 80 крылатых ракет, одну баллистическую ракету и 80 беспилотников.

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал союзников срочно предоставить Украине системы ПВО, в частности NASAMS, HAWK или IRIS-T. По его словам, Украине необходимо 20 таких систем для защиты от российского террора.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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