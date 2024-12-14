Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

К взрыву в Днепре причастна РФ: подозреваемого задержали "по горячим следам"

Руслана Заклинская
14 декабря 2024, 22:40
177
СБУ и полицейские "по горячим следам" задержали мужчину, причастного к установке и подрыву взрывного устройства в Днепре.
К взрыву в Днепре причастна РФ: подозреваемого задержали 'по горячим следам'
Правоохранители задержали подозреваемого в теракте в Днепре / Коллаж: Главред, фото: СБУ, Нацполиция

Главное:

  • В Днепре задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в теракте
  • По предварительным данным, мужчина действовал по указаниям спецслужб РФ
  • Подозреваемому грозит пожизненное заключение, следственные действия продолжаются

В Днепре задержали подозреваемого в теракте, который произошел возле админздания в центральном районе города. Задержанным оказался 37-летний местный житель, который, вероятно, действовал по указаниям российских спецслужб. Об этом сообщила Нацполиция Украины.

СБУ и правоохранители "по горячим следам" задержали мужчину, причастного к установке и подрыву самодельного взрывного устройства возле здания ТЦК и СП в Днепре. По данным следователей, к теракту причастен ранее судимый житель области.

видео дня

"Предварительно известно, что фигурант действовал по указаниям спецслужб РФ", - рассказали полицейские.

Сейчас подозреваемый в совершении теракта находится в отделении полиции. Правоохранители проводят обыски и следственные действия в квартире мужчины.

Событие квалифицировали как террористический акт по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об избрании вероятному виновнику меры пресечения. Задержанному грозит пожизненное заключение.

"В результате взрыва в одном из центральных районов Днепра погиб человек, также есть раненые, среди них - двое полицейских. Они доставлены в больницу, за их жизнь сейчас борются медики", - напомнили в СБУ.

Правоохранители уверяют, что виновных обязательно найдут и привлекут к ответственности.

Теракты, которые планировала РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, в Днепре 14 декабря произошел взрыв в центральном районе города. Погиб один человек, среди пострадавших - двое полицейских. Все раненые доставлены в больницу. Событие квалифицировали как теракт.

Также СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в Киеве, который планировала военная разведка РФ. Задержаны два агента, завербованных российскими спецслужбами, которые должны были изготовить взрывчатку и взорвать ее в многолюдном месте столицы.

Кроме этого, Россию подозревают в планировании терактов с зажигательными устройствами на самолетах, которые направлялись в США и Канаду. В июле 2024 года два взрыва произошли на складах DHL в Германии и Бирмингеме. Западные службы безопасности считают, что за этими диверсиями стоит ГРУ РФ.

Читайте также:

Что за ведомство СБУ?

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра война в Украине СБУ теракт Национальная полиция новости Украины война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На Покровском направлении состоялся встречный бой: ВСУ отбросили оккупантов

На Покровском направлении состоялся встречный бой: ВСУ отбросили оккупантов

22:47Украина
К взрыву в Днепре причастна РФ: подозреваемого задержали "по горячим следам"

К взрыву в Днепре причастна РФ: подозреваемого задержали "по горячим следам"

22:40Украина
"От Путина можно ждать всего": в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником" на праздники

"От Путина можно ждать всего": в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником" на праздники

21:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
ПВО может не сработать: названы неожиданные цели и сроки удара "Орешником"

ПВО может не сработать: названы неожиданные цели и сроки удара "Орешником"

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - неожиданное предложение, Водолеям - прибыль

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - неожиданное предложение, Водолеям - прибыль

Таро-прогноз на полнолуние в декабре 2024: на кого прольется золотой дождь

Таро-прогноз на полнолуние в декабре 2024: на кого прольется золотой дождь

Гороскоп Таро на 2025-й: один из знаков зодиака ждет потрясающий год перемен

Гороскоп Таро на 2025-й: один из знаков зодиака ждет потрясающий год перемен

Отключений не избежать: эксперт назвал города, которые зиму проведут в темноте

Отключений не избежать: эксперт назвал города, которые зиму проведут в темноте

Последние новости

23:51

Трагически погиб миллиардер и основатель известного бренда одежды Исак Андик

22:47

На Покровском направлении состоялся встречный бой: ВСУ отбросили оккупантов

22:40

К взрыву в Днепре причастна РФ: подозреваемого задержали "по горячим следам"

22:00

Будут ли массированные ракетные атаки РФ на новогодние праздники: ответ ГУР

21:31

Как русские иноагенты помогают путинизмумнение

Вопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – ЗолотарёвВопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – Золотарёв
21:11

"От Путина можно ждать всего": в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником" на праздники

20:31

ВСУ накрыли FPV-дронами солдат КНДР на Курщине: есть первые потери - ГУР

20:14

ФИФА показала карту Украины без Крыма: МИД резко отреагировало и требует извинений

20:01

Водители могут ошибаться: как законно и безопасно перевезти елку в автомобиле

Реклама
19:48

Накроет внезапное потепление, но будет сыпать снег: какой будет погода в воскресенье

19:11

Света в Украине будет больше: график отключения электроэнергии на 15 декабря

19:05

Штурмы оккупантов вышли на новый уровень: армия РФ атакует позиции ВСУ на "Жигулях"

18:36

"Взяли деньги с несчастных": украинцы заподозрили Винника в масштабной афере

18:18

"Бил оккупанта на самых горячих направлениях": в бою погиб молодой украинский пилот

17:29

Прямо со сцены: Верка Сердючка попрощалась с Россией, детали

17:04

В Днепре прогремел взрыв: есть погибший, среди раненых - полицейские

17:01

"Потери уже заметны": Зеленский заявил, что РФ начала бросать в штурмы солдат КНДР

16:44

Оценил даже Зибров: Пономарев удивил поклонников фото в новом образе

16:37

"Они заканчиваются, как и все": в ЦПД прокомментировали штурмы солдат КНДР

16:34

В РФ "УРАЛ" и автобус с оккупантами врезались лоб в лоб: есть погибшие и раненныеВидео

Реклама
15:52

"Настоящий рыцарь": на фронте погиб известный украинский актер

15:33

Чем для Украины обернется потеря Покровска: эксперт предупредил об опасности

15:33

Гороскоп Таро на 2025 год для Стрельцов: чего ждать в любви, финансах и карьереВидео

15:24

Литовскую спортсменку выгнали с Чемпионата мира из-за футболки, как у Зеленского

15:03

Сбросила 15 килограммов: Могилевская поделилась секретом стройности

14:54

В ЕС заговорили о завершении войны и вводе миротворцев в Украину – Politico

14:45

Где 3 отличия между картинками: их отыщут только люди с "самым острым взглядом"

14:28

4 оригинальных способа, как правильно носить шарф с курткой: получится удобно и красивоВидео

14:23

Гороскоп Таро на 2025-й: один из знаков зодиака ждет потрясающий год перемен

13:59

Владимир Пресняков встал на защиту сына, исполняющего чужие хиты в США

13:52

Уничтожен Су-30 и три локомотива: ГУР нанесло мощные удары в тылу РФВидео

12:51

Под угрозой удара колонны россиян: в ГУР узнали о крупных проблемах РФ в Сирии

12:49

"Брак - это тяжело": Екатерина Кухар решилась на откровенное признание

12:00

Доходы придется показывать всем: чем обернется меморандум крупных банков

11:56

Таро-прогноз на полнолуние в декабре 2024: на кого прольется золотой дождьВидео

11:56

Андраде "выдала" обоих: новый бойфренд Брежневой засветился в СМИ, фото

11:51

ВСУ поразили нефтебазу в российском Орле, там вспыхнул пожар: детали

11:47

У РФ ощутимые потери: ВСУ ударили по месту скопления оккупантов и двум КП врага

10:55

Позиции удерживать невозможно: в ВСУ заявили о продвижении РФ на востоке

10:46

Солдат КНДР бросят на штурмы: в ГУР предупредили о новых планах оккупантов

Реклама
10:24

Дочь покойной Заворотнюк беременна первенцем: первые фото

09:58

Гороскоп Таро на 2025 год для Весов: назван самый важный и прибыльный месяцВидео

09:56

Взрывы гремели в 11 областях: РФ ударила по Украине десятками дронов

09:49

Дроны атаковали нефтебазу в российском Орле: после серии мощных взрывов вспыхнул пожар

09:00

Китайский вояж Медведева завершен двумя "договоренностями"мнение

08:54

РФ массированно бьет по Украине ракетами и дронами: в ISW назвали цели ударов

08:47

Дроны заходили волнами: РФ ночью ударила по Киеву - детали

08:20

Загадку разгадать почти невозможно: лишь единицы справятся за 30 секунд

07:48

Армия РФ оккупировала 5 населенных пунктов в Донецкой области - DeepState

06:33

Выйдут ли США из НАТО при Трампе?мнение

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять