К взрыву в Днепре причастна РФ: подозреваемого задержали 'по горячим следам'

СБУ и полицейские "по горячим следам" задержали мужчину, причастного к установке и подрыву взрывного устройства в Днепре.

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Правоохранители задержали подозреваемого в теракте в Днепре / Коллаж: Главред, фото: СБУ, Нацполиция

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В Днепре задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в теракте

По предварительным данным, мужчина действовал по указаниям спецслужб РФ

Подозреваемому грозит пожизненное заключение, следственные действия продолжаются

В Днепре задержали подозреваемого в теракте, который произошел возле админздания в центральном районе города. Задержанным оказался 37-летний местный житель, который, вероятно, действовал по указаниям российских спецслужб. Об этом сообщила Нацполиция Украины.

СБУ и правоохранители "по горячим следам" задержали мужчину, причастного к установке и подрыву самодельного взрывного устройства возле здания ТЦК и СП в Днепре. По данным следователей, к теракту причастен ранее судимый житель области.

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"Предварительно известно, что фигурант действовал по указаниям спецслужб РФ", - рассказали полицейские.

Сейчас подозреваемый в совершении теракта находится в отделении полиции. Правоохранители проводят обыски и следственные действия в квартире мужчины.

Событие квалифицировали как террористический акт по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об избрании вероятному виновнику меры пресечения. Задержанному грозит пожизненное заключение.

"В результате взрыва в одном из центральных районов Днепра погиб человек, также есть раненые, среди них - двое полицейских. Они доставлены в больницу, за их жизнь сейчас борются медики", - напомнили в СБУ.

Правоохранители уверяют, что виновных обязательно найдут и привлекут к ответственности.

Теракты, которые планировала РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, в Днепре 14 декабря произошел взрыв в центральном районе города. Погиб один человек, среди пострадавших - двое полицейских. Все раненые доставлены в больницу. Событие квалифицировали как теракт.

Также СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в Киеве, который планировала военная разведка РФ. Задержаны два агента, завербованных российскими спецслужбами, которые должны были изготовить взрывчатку и взорвать ее в многолюдном месте столицы.

Кроме этого, Россию подозревают в планировании терактов с зажигательными устройствами на самолетах, которые направлялись в США и Канаду. В июле 2024 года два взрыва произошли на складах DHL в Германии и Бирмингеме. Западные службы безопасности считают, что за этими диверсиями стоит ГРУ РФ.

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Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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