РФ пыталась устроить теракты на самолетах в США: в WSJ раскрыли детали операции

В июле 2024 года на складах логистической компании DHL в Германии и английском Бирмингеме произошли взрывы - Россия могла быть причастна.

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Россию подозревают в планировании терактов на самолетах / коллаж: Главред, фото: Airbus Defence, Википедия

Коротко о главном:

Россия спланировала тайную операцию терактов в США

РФ отправляла специальные устройства

За диверсиями, вероятно, стоит российское ГРУ

Страну-агрессора Россию подозревают в планировании отправки зажигательных устройств на самолеты, следующие в США. Два устройства, которые вспыхнули в Европе, были частью тайной операции РФ по установке их на грузовых или пассажирских судах.

Известно, что два взрыва произошли в июле 2024 года на складах логистической компании DHL в Германии и английском Бирмингеме, говорится в материале The Wall Street Journal.

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Сотрудники западных служб безопасности заявили, что оба инцидента были частью тайной российской операции, которая имела целью осуществить теракты на грузовых или пассажирских самолетах, летевших в США и Канаду, говорится в материале.

Следователи уже выяснили, что изготовленные устройства - электрические массажеры, имплантированные легковоспламеняющимся веществом на основе магния. В разведке убеждены, что за диверсионно-взрывной компанией стоит российское ГРУ.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков, которого The Wall Street Journal попросил прокомментировать, в очередной раз все отрицал.

"Мы никогда не слышали никаких официальных обвинений. Это традиционные необоснованные инсинуации СМИ", - сказал он.

По заявлению европейских властей, Россия стоит за расширенной диверсионной кампанией, в частности, поджоги в Британии и Чехии, атаки на трубопроводы и кабели передачи данных в Балтии, вмешательство в водоснабжение в Швеции и Финляндии.

Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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