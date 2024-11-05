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РФ пыталась устроить теракты на самолетах в США: в WSJ раскрыли детали операции

Юлия Закрепа
5 ноября 2024, 02:00обновлено 5 ноября, 02:39
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В июле 2024 года на складах логистической компании DHL в Германии и английском Бирмингеме произошли взрывы - Россия могла быть причастна.
РФ пыталась устроить теракты на самолетах в США: в WSJ раскрыли детали операции
Россию подозревают в планировании терактов на самолетах / коллаж: Главред, фото: Airbus Defence, Википедия

Коротко о главном:

  • Россия спланировала тайную операцию терактов в США
  • РФ отправляла специальные устройства
  • За диверсиями, вероятно, стоит российское ГРУ

Страну-агрессора Россию подозревают в планировании отправки зажигательных устройств на самолеты, следующие в США. Два устройства, которые вспыхнули в Европе, были частью тайной операции РФ по установке их на грузовых или пассажирских судах.

Известно, что два взрыва произошли в июле 2024 года на складах логистической компании DHL в Германии и английском Бирмингеме, говорится в материале The Wall Street Journal.

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Сотрудники западных служб безопасности заявили, что оба инцидента были частью тайной российской операции, которая имела целью осуществить теракты на грузовых или пассажирских самолетах, летевших в США и Канаду, говорится в материале.

Следователи уже выяснили, что изготовленные устройства - электрические массажеры, имплантированные легковоспламеняющимся веществом на основе магния. В разведке убеждены, что за диверсионно-взрывной компанией стоит российское ГРУ.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков, которого The Wall Street Journal попросил прокомментировать, в очередной раз все отрицал.

"Мы никогда не слышали никаких официальных обвинений. Это традиционные необоснованные инсинуации СМИ", - сказал он.

По заявлению европейских властей, Россия стоит за расширенной диверсионной кампанией, в частности, поджоги в Британии и Чехии, атаки на трубопроводы и кабели передачи данных в Балтии, вмешательство в водоснабжение в Швеции и Финляндии.

Что такое The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Отношения США и РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что сценарий Трампа по завершению войны может стать "холодным душем" для Путина. Чиновники сообщили, что возможные переговоры между РФ и США по Украине зайдут в тупик и "Трамп никогда не предложит Путину то, что он хочет в Украине".

В США заявили о "военных действиях", если войска КНДР войдут в Украину. Майк Тернер заявил, что США должны рассмотреть возможность принятия "прямых военных действий", если войска КНДР вступят в войну в Украине, после появления информации о пребывании тысяч северокорейских солдат в России.

В Белом доме заявили, что позиция США по ударам ВСУ вглубь РФ остается неизменной. США не изменили свою позицию относительно предоставления разрешения на удары американским оружием по территории РФ. После того как войска КНДР перебросили на территорию РФ, чиновник ответил, что США "внимательно следят за этим".

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