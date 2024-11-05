Армия КНДР может начать бои уже в ближайшие дни: в Госдепе США обеспокоены

Главные тезисы:
- 10 тысяч военных КНДР готовятся к бою в ближайшие дни
- Что ждет армию КНДР в Украине
Спикера Госдепа США Мэтью Миллера Соединенные Штаты зафиксировали присутствие около 10 тысяч северокорейских военных в Курской области России. Ожидается, что они могут быть привлечены к боевым действиям в ближайшие дни.
"Как рассказал госсекретарь Энтони Блинкен в четверг, в Курскую область прибыли около 8 тысяч северокорейских солдат. Сейчас мы оцениваем, что около 10 тысяч прибыли в Курскую область и могут начать участие в боях в ближайшие дни", - отметил Миллер на брифинге.видео дня
Миллер также отметил, что не имеет возможности подтвердить слухи об участии северокорейских военных в боевых действиях против украинских сил. Однако, если солдаты КНДР все же вступят в бой, они станут законными целями.
Войска КНДР на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ перебросила более 7 тыс. солдат КНДР в районы вблизи Украины. Северокорейские войска перемещали с помощью по меньшей мере 28 военно-транспортных бортов Воздушно-космических сил РФ. В ГУР также рассказали, как обеспечили армию КНДР.
Президент Украины сообщил, сколько военных КНДР уже в Курской области. Украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных КНДР. Их число на территории региона увеличивается. Украинские защитники держат под контролем "санитарную зону" возле границы.
В Сеуле назвали причину, почему Ким Чен Ын послал солдат КНДР на войну с Украиной. Стало известно, что Страна-агрессор РФ поставляет в КНДР рис в ответ на отправку Пхеньяном военных для войны с Украиной и поставки снарядов Москве. Диктаторы имели специальные договоренности.
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