РФ перебросила более 7 тыс. солдат КНДР в районы вблизи Украины - ГУР

В ГУР рассказали, чем Москва вооружила переброшенные к границам с Украиной войска КНДР.

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РФ перебросила более 7 тыс. солдат КНДР в районы вблизи Украины/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео SPRAVDI, Главред

Вкратце:

Россия перебросила более 7 тыс. солдат КНДР в районы вблизи Украины

Стало известно, чем именно РФ вооружила северокорейских военных

Страна-агрессор Россия перебросила в районы вблизи Украины более 7 тысяч северокорейских солдат.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Отмечается, что РФ перебросила военных КНДР из Приморского края.

видео дня

"В последнюю неделю октября 2024 года государство-агрессор россия перебросила из приморского края рф в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР", - говорится в сообщении.

Северокорейские войска перемещали с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов Воздушно-космических сил РФ.

Также в ГУР рассказали, чем Москва вооружила переброшенные к границам с Украиной войска КНДР.

"КНДРовцев москва вооружила, в частности, 60мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7. Также северным корейцам или, как их называют в российской оккупационной армии, "особым бурятам" выдали немного приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей", - отметили в Главном управлении разведки.

В ГУР напомнили, что подготовка войск КНДР, которых государство-агрессор РФ решило задействовать в войне против Украины, происходит на пяти полигонах дальнего востока России.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Что известно об армии КНДР/ Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Ранее президента Украины Владимир Зеленский сделал решительное заявление о войсках КНДР. Украина располагает информацией обо всех площадках, где Россия готовит северокорейских военных для войны, рассказал Зеленский.

Также ранее Главред рассказывал, что лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" поделился неутешительным сценарием. Российские оккупанты активно штурмуют украинские позиции на Кураховском направлении, пытаясь обойти город с севера.

Напомним, РФ массированно ударила по Киеву дронами. Из-за удара дроном были частично разрушены 15 и 16 этажи многоэтажки, произошло возгорание. Обломки падали в трех районах столицы.

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