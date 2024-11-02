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Зеленский может склонить Трампа на свою сторону: в WP раскрыли планы ОП о выборах в США

Юлия Закрепа
2 ноября 2024, 20:00обновлено 2 ноября, 20:36
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Эряд Зеленского отвергает вариант катастрофических последствий в случае победы Дональда Трампа/
Зеленский может склонить Трампа на свою сторону: в WP раскрыли планы ОП о выборах в США
Сможет ли Зеленский склонить Трампа к Украине / коллаж: Главред, фото: Facebook, ОПУ

Основное из материала WP:

  • Будет ли работать Вашингтон с Украиной после выборов в США
  • Белый дом отклоняет запросы увеличения военной помощи для ВСУ

Чиновники Офиса Президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский сможет склонить на свою сторону кандидата в президенты США Дональда Трампа в случае его победы на выборах. В то же время Киев будет работать с Вашингтоном независимо от результатов.

Официальная позиция украинской власти, заключается в том, что Киев будет продолжать сотрудничество с Вашингтоном независимо от результатов выборов президента в США, придерживаясь принципиальной дипломатической линии невмешательства во внутренние дела союзника, говорится в материале The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, которые рассказали об этом на условиях анонимности.

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Однако "за закрытыми дверями" большинство в правительстве Зеленского предпочитает все же победу республиканца, несмотря на все его противоречивые высказывания о помощи Украине и скором окончании войны, которое могло бы играть на руку Москве.

По данным WP, украинские чиновники не видят в кандидатуре Камалы Харрис особых изменений, особенно на фоне того, что Белый дом отклоняет запросы Киева относительно увеличения военной помощи и снятия ограничений на использование оружия, чтобы избежать эскалации.

Особенно это беспокоит Киев на фоне продвижений России на фронте, которая в течение последнего года оккупирует все больше украинских земель. Поэтому правительство Зеленского, как пишет СМИ, отвергает вариант катастрофических последствий в случае победы Дональда Трампа.

WP отмечает, что украинские чиновники уверены в том, что Зеленский сможет склонить Трампа на сторону Украины, "если между ними установится личная связь". По словам чиновника, который работал в правительстве Зеленского при президентстве Трампа, администрация украинского лидера больше связана именно с ним.

Зеленский может склонить Трампа на свою сторону: в WP раскрыли планы ОП о выборах в США
Что известно о плане победы Зеленского / Инфографика: Главред

Отмечают, что Зеленский якобы всегда видел сходство между собой и Трампом, поскольку они оба пришли к власти с "нетипичным прошлым вне политической системы" - Трамп пришел из мира бизнеса, а украинский президент из шоу-бизнеса.

Поэтому, как отмечает чиновник, Зеленский и его команда "любят простые решения", а "Трамп - человек простых решений". Два других чиновника считают, что заявления Трампа по Украине хоть и были негативными, но это была, мол, только "предвыборная риторика", а не позиция, которой он будет придерживаться на посту.

Впрочем, некоторые украинские чиновники все же признали, что при Трампе возможны негативные последствия для Украины. Они обеспокоены тем, что тот может настаивать на том, чтобы Украина пошла на территориальные уступки России в переговорах, которые категорически отвергает правительство Зеленского.

Что такое The Washington Post?

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Военная помощь США - что известно

Напомним, как ранее информировал Главред, что США предоставят Украине вооружение на 425 млн долларов. Пакет военной помощи Украине предоставляют в рамках президентских полномочий по сокращению запасов (PDA). Следовательно, вооружение передадут ВСУ из арсеналов американской армии.

Стало известно, почему США никогда не согласятся передать Украине "Томагавки". Владислав Селезнев пояснил, что что такая непоследовательная позиция американского правительства тогда вряд ли трансформируется здесь и сейчас в какие-то движущие действия, которые могут изменить ситуацию на поле боя.

Владимир Зеленский сделал заявление относительно позиции Трампа. Сейчас все еще неизвестно, кто станет преемником Джо Байдена и вступит в должность нового президента США, однако, кто бы это ни был - Украина будет рассчитывать на поддержку как и демократов, так и республиканцев в Конгрессе.

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