РФ запускает по Украине обновленные 'Шахеды': эксперт предупредил о плане Путина

Сейчас враг ищет любые возможности для того, чтобы максимально удешевить дроны.

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РФ готовит массированный удар по Киеву / коллаж: Главред, фото: pexels, Одесская ОГА

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Чем опасны "Шахеды" с термобарической частью

Россия готовит массированную атаку по Украине

Во время последних атак страна-агрессор Россия атаковала Украину "Шахедами" с термобарической боевой частью. В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз рассказали об опасности таких зарядов. Однако пока речь не идет о массовом использовании дронов именно с термобаристикой.

"Если у других "Шахедов" обломочно-фугасное действие, то у этих боевая часть срабатывает за счет давления, температуры и химических элементов. То есть речь может идти о другом способе поражения", - говорят в КНИИСЭ, говорится в материале ТСН.

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В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев об обновленных "Шахедах" рассказал, чем они опасны.

"В данном случае ключевое влияние на объект поражения осуществляется с помощью температуры. Фактически задачей этих дронов является зажигание. Если, например, говорить об обломочно-фугасной боевой части, то предполагается взрыв и разлет обломков. Здесь речь идет о дронах, которые создают условия для возгорания того или иного объекта", - рассказал Селезнев.

По словам аналитика, сейчас враг ищет любые возможности для того, чтобы максимально удешевить дроны и за счет удешевления осуществлять более массированные атаки, чтобы максимально перегрузить наши системы ПВО.

Что известно о "Шахедах" / Инфографика: Главред

"Оккупанты в течение недели используют несколько сотен дронов, а лишь несколько процентов достигают целей. Поэтому враг ищет любые возможности масштабировать производство и уровень ущерба для Украины. Целью таких "Шахедов" может быть любой объект. Все, куда прилетит - оккупантам будет за счастье. Уничтожение гражданских объектов - это создание определенного уныния в украинском обществе. Октябрь был рекордным по количеству применения "Шахедов" и их аналогов - более 2 тысяч. Еще два месяца назад известные украинские эксперты говорили, что это нереально, что российская оборонная промышленность не может поставлять на фронт тысячу дронов. А по факту - 2 тысячи", - рассказал Владислав Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

В то же время эксперты опровергают утверждение о том, что новые "Шахеды" более опасны, чем их прошлые аналоги.

"Предварительно известно, что это не так. Каждый из "Шахедов" несет смертельную опасность, но уровень мощности именно этих дронов как минимум не превышает опасность предыдущих", - говорится в материале ТСН.

Атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 31 октября Украина оказалась под атакой баллистики и шахедов. Россияне осуществили запуск шахедов с севера и юга. Враг также атаковал ракетами из тактической авиации Одесскую область. Мощные взрывы прогремели и в самой Одессе.

В Сети появились подробности атаки РФ на ДТЭК в Киеве. Отключений удалось избежать, однако энергетики предупреждают, что линия требует "существенного восстановления". В ДТЭК также сообщили, что благодаря автоматическим переключениям свет в домах киевлян не пропадал.

Из-за удара РФ по дому в Харькове количество раненых резко возросло. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что во время российской атаки погиб один мальчик, которому в сентябре исполнилось 12 лет. Также найдены фрагменты тела предварительно идентифицированного лица. Ночной удар врага разрушил подъезд многоэтажки, по меньшей мере 35 раненых людей.

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