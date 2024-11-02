Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ запускает по Украине обновленные "Шахеды": эксперт предупредил о плане Путина

Юлия Закрепа
2 ноября 2024, 11:22обновлено 2 ноября, 12:35
63
Сейчас враг ищет любые возможности для того, чтобы максимально удешевить дроны.
РФ запускает по Украине обновленные 'Шахеды': эксперт предупредил о плане Путина
РФ готовит массированный удар по Киеву / коллаж: Главред, фото: pexels, Одесская ОГА

Главное из материала:

  • Чем опасны "Шахеды" с термобарической частью
  • Россия готовит массированную атаку по Украине

Во время последних атак страна-агрессор Россия атаковала Украину "Шахедами" с термобарической боевой частью. В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз рассказали об опасности таких зарядов. Однако пока речь не идет о массовом использовании дронов именно с термобаристикой.

"Если у других "Шахедов" обломочно-фугасное действие, то у этих боевая часть срабатывает за счет давления, температуры и химических элементов. То есть речь может идти о другом способе поражения", - говорят в КНИИСЭ, говорится в материале ТСН.

видео дня

В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев об обновленных "Шахедах" рассказал, чем они опасны.

"В данном случае ключевое влияние на объект поражения осуществляется с помощью температуры. Фактически задачей этих дронов является зажигание. Если, например, говорить об обломочно-фугасной боевой части, то предполагается взрыв и разлет обломков. Здесь речь идет о дронах, которые создают условия для возгорания того или иного объекта", - рассказал Селезнев.

По словам аналитика, сейчас враг ищет любые возможности для того, чтобы максимально удешевить дроны и за счет удешевления осуществлять более массированные атаки, чтобы максимально перегрузить наши системы ПВО.

РФ запускает по Украине обновленные 'Шахеды': эксперт предупредил о плане Путина
Что известно о "Шахедах" / Инфографика: Главред

"Оккупанты в течение недели используют несколько сотен дронов, а лишь несколько процентов достигают целей. Поэтому враг ищет любые возможности масштабировать производство и уровень ущерба для Украины. Целью таких "Шахедов" может быть любой объект. Все, куда прилетит - оккупантам будет за счастье. Уничтожение гражданских объектов - это создание определенного уныния в украинском обществе. Октябрь был рекордным по количеству применения "Шахедов" и их аналогов - более 2 тысяч. Еще два месяца назад известные украинские эксперты говорили, что это нереально, что российская оборонная промышленность не может поставлять на фронт тысячу дронов. А по факту - 2 тысячи", - рассказал Владислав Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

В то же время эксперты опровергают утверждение о том, что новые "Шахеды" более опасны, чем их прошлые аналоги.

"Предварительно известно, что это не так. Каждый из "Шахедов" несет смертельную опасность, но уровень мощности именно этих дронов как минимум не превышает опасность предыдущих", - говорится в материале ТСН.

Атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 31 октября Украина оказалась под атакой баллистики и шахедов. Россияне осуществили запуск шахедов с севера и юга. Враг также атаковал ракетами из тактической авиации Одесскую область. Мощные взрывы прогремели и в самой Одессе.

В Сети появились подробности атаки РФ на ДТЭК в Киеве. Отключений удалось избежать, однако энергетики предупреждают, что линия требует "существенного восстановления". В ДТЭК также сообщили, что благодаря автоматическим переключениям свет в домах киевлян не пропадал.

Из-за удара РФ по дому в Харькове количество раненых резко возросло. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что во время российской атаки погиб один мальчик, которому в сентябре исполнилось 12 лет. Также найдены фрагменты тела предварительно идентифицированного лица. Ночной удар врага разрушил подъезд многоэтажки, по меньшей мере 35 раненых людей.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ новости Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Может ударить по Москве и убить Путина: Украина скоро получит собственную ракету - СМИ

Может ударить по Москве и убить Путина: Украина скоро получит собственную ракету - СМИ

14:39Украина
РФ впервые за 15 дней вывела ракетоноситель с "Калибрами": в ВМС раскрыли угрозы

РФ впервые за 15 дней вывела ракетоноситель с "Калибрами": в ВМС раскрыли угрозы

13:55Украина
Одно из самых мощных с 2022 года: Сырский рассказал о новом наступлении РФ

Одно из самых мощных с 2022 года: Сырский рассказал о новом наступлении РФ

13:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Надо иметь ум гения, чтобы ответить правильно: какие 3 различия есть между рисунками

Надо иметь ум гения, чтобы ответить правильно: какие 3 различия есть между рисунками

Путинист Филипп Киркоров обманывал поклонников всю жизнь - тайна раскрыта

Путинист Филипп Киркоров обманывал поклонников всю жизнь - тайна раскрыта

"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

Что не так на картинке: нужно найти ошибку на рисунке всего за 5 секунд

Что не так на картинке: нужно найти ошибку на рисунке всего за 5 секунд

Берем немного фарша и готовим ужин на всю семью: рецепт просто улет

Берем немного фарша и готовим ужин на всю семью: рецепт просто улет

Последние новости

14:39

Может ударить по Москве и убить Путина: Украина скоро получит собственную ракету - СМИ

14:18

Почему вредно заправлять автомобиль "до краев": водители будут удивлены

14:14

Сын Виктора Павлика выехал в США и строит собственный бизнес - что делает

13:55

РФ впервые за 15 дней вывела ракетоноситель с "Калибрами": в ВМС раскрыли угрозы

13:53

Одно из самых мощных с 2022 года: Сырский рассказал о новом наступлении РФ

Новые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноябряНовые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноября
13:30

Ежи во всем мире оказались под угрозой исчезновения: какова причина

13:09

Эксперты призвали протереть окна средством для мытья посуды: для чего это нужноВидео

12:40

Путин бросил большие силы, чтобы сломать сопротивление ВСУ: РФ готовится захватить город

12:37

Как отмыть кастрюлю от жирного налета: нужна только картошка и сольВидео

Реклама
12:27

РФ может прекратить ежедневные атаки "Шахедами" по Украине: что для этого нужно

12:23

Оккупанты запустили по Украине 71 "Шахед": повреждены дома в 4 областях

12:10

Ведущий почти выгнал певца Melovin из студии

12:00

Украине надо сделать два шага, чтобы не допустить капитуляции - экс-посол в США ШамшурВидео

11:41

Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для опытных водителейВидео

11:40

РФ наступает на многих направлениях: Сирский назвал основные преимущества врага

11:33

РФ перебросила более 7 тыс. солдат КНДР в районы вблизи Украины - ГУР

11:22

РФ запускает по Украине обновленные "Шахеды": эксперт предупредил о плане Путина

11:08

В России скончалась актриса сериала "Интерны" и "Универ"

10:43

Многие его видели: что означает символ "CE" на товарах

10:35

Заводы Рейнметалл в Украине: сколько снарядов будут производить?мнение

Реклама
09:49

Большинство совершает ошибку: нужно ли мыть сырое мясо

09:17

РФ массированно ударила по Киеву, обломки упали в 6 районах, есть разрушения: деталиФото

09:16

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:03

Российские захватчики оккупировали Ясную Поляну в Донецкой области - DeepState

08:56

Как очистить деревянные лопатки от жира и запаха: хитрый трюк для хозяекВидео

08:00

Война закончится в 2025-м, РФ не спасут даже 150 тысяч солдат КНДР – астрологВидео

07:59

Просто и доступно: как сделать незамерзающую жидкость для омывателя авто

07:07

Частично разрушены 2 этажа 16-этажки: РФ массированно ударила по Киеву дронамиФото

07:05

Надо найти число 88 среди 89 за 6 секунд: справится только самый внимательный

06:22

В России собрались массово закрывать колонии: куда делись все зэки?мнение

06:20

"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

05:58

Гороскоп на завтра 3 ноября: Козерогам - божественное самочувствие, Ракам - прибыль

05:30

Головоломка для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти рыбу

05:05

Какой сегодня праздник 2 ноября 2024: что не запрещено делать, чтобы не иметь проблем

04:42

Может быть опасным на улице: как дышать на морозе правильно

04:10

Почему говорить "відсутні документи" неправильно: какое выражение следует использоватьВидео

03:30

Большинство удивится: что означает логотип BMW и как он расшифровывается

01:38

Как спички: 4 самые вспыльчивые знаки зодиака

01:34

"Риск потерять большое количество территорий": неутешительный сценарий от лейтенанта ВСУ

01:30

Худший сценарий для ВСУ: появился тревожный прогноз сроков начала боев за ДнепрВидео

Реклама
01:22

У Лаврова "пригорело" из-за помощи Турции Украине

00:34

Вступления в НАТО не будет: Венгрия отличилась заявлением о соглашении с Украиной

00:18

Украине хватит солдат на 6-12 месяцев войны - NYT со ссылкой на Пентагон

01 ноября, пятница
23:31

"Мы могли бы ударить превентивно": Зеленский сделал решительное заявление о войсках КНДР

23:15

Польша предлагает Украине покупать оружие в кредит - Сикорский

22:08

РФ пытается захватить большой украинский город до Нового года - Коваленко

22:02

Чем можно вывести блох у щенков в домашних условиях: безопасные методы

21:51

Идут тяжелые бои, пехота продвигается: оккупанты зашли в Максимовку - военный

21:44

"Рассорить Россию и Китай": Трамп проговорился о планах своей внешней политики

21:41

Берем немного фарша и готовим ужин на всю семью: рецепт просто улетВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять