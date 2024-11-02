"Риск потерять большое количество территорий": неутешительный сценарий от лейтенанта ВСУ

Российские оккупанты активно штурмуют украинские позиции на Кураховском направлении, пытаясь обойти город с севера.

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РФ пытается обойти Курахово с севера / Коллаж: Главред, фото: Council on Foreign Relations, 71 бригада ДШВ

Что сказал лейтенант ВСУ:

Россияне пытаются обойти Курахово с севера

Враг зашел на окраины Максимовки

Украина рискует потерять большое количество территорий

Ситуация вокруг города Курахово сильно обостряется. Враг пытается обойти населенный пункт с севера. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

После взятия Селидово россияне начали бросать большинство ресурсов в Новодмитровку и давят с юга со стороны Ясной Поляны.

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"Если уже сейчас не принимать меры, то ничего хорошего там не будет. Это грозит потерей не только города, но и большого количества территорий", - написал "Алекс".

Он также акцентировал на том, что враг уже зашел на окраины Максимовки. Российская пехота пытается продвигаться, чтобы закрепиться в населенном пункте.

Что известно о городе Курахово / Инфографика: Главред

Где находится Курахово Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти ежедневно. Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской общине по состоянию на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что в Донецкой области продолжаются тяжелые бои уже 2 года, там большие разрушения и максимальное скопление вражеских сил, при этом обстановка сложилась сложная, и она угрожает обороне.

Командир роты охраны 5 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Евгений Мартынец сообщил, что армия страны-агрессора России "просачивается" малыми группами - по 1-2 человека, в направлении города Часов Яр в Донецкой области.

Кроме того, в DeepState сообщали, что российские оккупанты зашли в село Богоявленка и в город Селидово в Донецкой области. Они уже начали развешивать свои флаги.

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