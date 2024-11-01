Войска РФ бросили силы на два направления: ВСУ нанесли удары, детали

Новым российским оккупантам поставили цель войти в Купянск, сказал Станислав Бунятов.

https://glavred.info/ukraine/voyska-rf-brosili-sily-na-dva-napravleniya-vsu-nanesli-udary-detali-10610513.html Ссылка скопирована

Россияне в попытках войти в Купянск применяют на поле боя силы танковой армии и свежее подкрепление - боец ВСУ / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Что происходят в Купянском районе:

Новобранцам РФ поставили цель войти в Купянск

Украинские бойцы не допускают прорывов обороны

На Волчанском направлении враг понес большие потери

Агрессор Россия отправила на Волчанское и Купянское направления в Харьковской области новые силы. Вражеским войскам поставили цель зайти в Купянск. Украинские военные отражают атаки и не допускают критических прорывов линии обороны. Об этом заявил командир отделения 24-й отдельной штурмовой бригады (ОШБ) "Айдар" Станислав Бунятов.

"В борьбе за Купянское направление враг задействует силы танковой армии и свежих механизированных подразделений, цель для которых четко определена - "зайти в Купянск". С севера врага сдерживает природный барьер в виде реки, поэтому у наших сил есть возможность контролировать его активность, уверенно уничтожать и не давать шансов на успех", - рассказал он в своем Telegram-канале. видео дня

Как утверждает военный, на юге и востоке ситуация немного сложнее, и там у оккупантов постоянно есть небольшие продвижения.

"Ребята уверенно блокируют возможные критические прорывы линии обороны. Сам город подвергается беспощадным разрушениям от авиации и артиллерии противника", - уточнил Бунятов.

На Волчанском направлении после захода новых сил враг понес большие потери.

Новые оккупанты не знали местности.

"Технику для штурмов не применяют, только подвозят пехоту на точки и экипажи БПЛА. Успехов в продвижении у них нет", - подчеркнул Станислав Бунятов.

Кратко о Купянске / Инфографика: Главред

Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорять Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Ситуация на Купянском направлении – новости по теме:

Как ранее сообщал Главред, войска РФ стремятся закрепиться на левом берегу Оскола на Купянщине, чтобы в перспективе развить наступление на Купянск-Узловой, сказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко. На этом направлении враг пытается взять Кругляковку.

Оккупантам поставили задачу любой ценой дойти до Оскола, отметил заместитель командира батальона ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич. Противник ведет круглосуточные штурмы и применяет бронетехнику.

Российские войска уже в 3 километрах от Купянска, сказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин. По его словам, вражеское вооружение достает до центральных районов города. У противника есть локальные успехи.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред